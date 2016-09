"Jeder Tag ist ein Fest mit Fran, wie ein romantisches Date", schwärmte der indischen Wissenschaftler Shiva Ayyadurai (52) von TV-Nanny Fran Drescher (58) noch vor zwei Jahren.

Damals überraschten die Zwei alle mit einer Blitzhochzeit. Jetzt gibt’s wieder News vom Pärchen: Es lässt sich scheiden. Drescher erklärt ganz locker via Instagram. "Ich bin dankbar für die Zeit mit ihm. Es gibt keine Reue. Das Leben ist eine Reise." Und noch ein Hollywoodstar ist glücklich, offiziell Single zu sein.

Was aus den "Nanny"-Stars wurde

Immer geschminkt ins Bett gehen, keine Schnäppchenjagd auslassen und statt anständiger Mahlzeiten Kuchen essen ... was haben wir nicht alles von DER Nanny gelernt. Fran Drescher und ihre Kollegen haben uns von 1993 bis 1999 in 146 Folgen mit "Die Nanny" unterhalten. In den 90ern gehörte die Serie zu den größten Fernsehhits, Stars wie Pamlea Anderson, Liz Taylor oder Barbara Streisand hatten Gastauftritte. Wir haben einmal nachgeforscht, was Miss Fine, Niles und alle anderen heute machen.

Allen voran wurde Fran Drescher mit der Serie zum großen Star. Nach ihrer Paraderolle als Fran DrescherAllen voran wurde Fran Drescher mit der Serie zum großen Star. Nach ihrer Paraderolle als Nanny gab es sogar einen Gehversuch in Hollywood, der allerdings kurzweilig war. Anfang der 00er Jahre hatte sie mit privaten Problemen zu kämpfen. 1999 ließ sie sich nach 23 Jahren Ehe von ihrem Mann scheiden, der sich danach als homosexuell outete. 2000 wurde bei Drescher Gebärmutterkrebs diagnostiziert , der erfolgreich behandelt werden konnte. Im Comedyfach ist sie nach wie vor umtriebig. Schon 2005 versuche sie sich mit einer neuen Serie: "Living with Fran" wurde allerdings nach zwei Staffeln wieder eingestellt. Auch eine Talkshow mit Fran floppte ( mehr dazu ). Doch Drescher gab nicht auf. Aktuell ist sie in der von ihr geschriebenen Sitcom "Happily Divorced" zu sehen, die die autobiografsiche Beziehung zu ihrem eigentlich schwulen Ehemann behandelt. Auch ihre Nanny-Mutter Renee Taylor darf wieder mitspielen. Renee Taylor

Renee Taylor avancierte als Sylvia Fine zur Kultfigur. Als stereotypische, jüdische und esssüchtige Über-Mutter, die ihre Tochter verheiraten will, sorgte sie für Lacher. Danach wurde es allerdings still um Taylor. Nur 2001 lieh sie der Schildkröte in "Dr. Doolittle 2" ihre Stimme, 2004 folgte eine kleine Rolle in "Alfie". In drei Folgen war sie in "How I Met Your Mother" als Nachbarin Mrs. Matsen mit von der Partie, nun ist sie dank "Happily Divorced" wieder vermehrt im TV zu sehen. Lauren Lane

Die Texanerin Lauren Lane mischte den Nanny-Cast als kratzbürstige C.C. Babcock auf. Legendär sind vor allem ihre Zweikämpfe mit Butler Niles. Seit der Nanny ist Lane nur noch selten vor Kameras zu sehen. Stattdessen spielte sie lieber am Theater, kreierte eine Handtaschenkollektion und lehrt an der Universität von Texas Schauspiel. Charles Shaughnessy

Als Broadway-Produzent Maxwell Sheffield verliebte sich Charles Shaughnessy sieben Jahre lang in Fran Fine. Der Engländer studierte eigentlich Jus und kam dann zur Schauspielerei. Mit seiner Frau ist er seit seiner Studienzeit zusammen, seit 1983 verheiratet, die beiden haben zwei Kinder. Nach der "Nanny" spielte er in einigen B-Movies wie "Der süße Kuss des Todes", seit 2001 leiht er auch dem Goldfisch Dennis im Zeichentrick "Stanley" seine Stimme. Er spielt in Musicals, macht Werbung für Land Rover und war als Juror in "Hannah Montana" zu sehen. Nicholle Tom

Nicholle Tom wurde einst als neuer Teenie-Star gehandelt. Nach Rollen in "Beverly Hills 90210" und "Ein Hund Namens Beethoven" spielte sie die ruhige Sheffield-Tochter Maggie. Doch viel ist nicht mehr zu hören von der schönen Nicholle. Nur noch für Gastrollen in "The Mentalist" oder "Without a Trace" reicht's bei der 35-Jährigen. Madeline Zima

Wilder und erfolgreicher ist es Madeline Zima angegangen. Sie wurde als kleine Grace Sheffield zum Kinderstar. Nach der "Nanny" folgten Auftritte in "Eine himmlische Familie" und "Gilmore Girls". In der Serie "Californiacation" verführte sie David Duchovny - sie gehörte von 2007 bis 2011 zur Stammbesetzung. Danach folgte eine Rolle in "Heros", in der sie die Geliebte von Claire Bennet (Hayden Panettiere) gab. Drei Filme dreht Zima gerade, von Pause keine Spur. Benjamin Salisbury

Als 13-jähriger startete Benjamin Salisbury (re.) als kecker Jungspund bei der "Nanny". Bis mit 20 schließlich die letzte Klappe fiel. Danach studierte Salisbury Journalismus und heiratete. Zuletzt war er 2006 in dem Kurzfilm "On The Brink" zu sehen. Und seitdem? Funkstille. Daniel Davis

Der 1945 geborene Daniel Davis hatte sich seinen britischen Akzent erst anlernen müssen, um den Butler Niles zu spielen. Davor wollte Davis eigentlich Tänzer werden. Im Kino spielte er auch neben Katherine Hepburn ("Coco") und in Filmen wie "Jagd auf roter Oktober", im Fernsehen war er in "Star Trek: The Next Generation" zu sehen. Heute ist Davis nach seinem sieben Jahre lang andauernden Serien-Ausflug wieder vorwiegend in Theaterstücken zu sehen. Ann Guilbert

Ann Guilbert wurde schon in den 60ern mit der "Dick Van Dyke Show" bekannt. Im deutschsprachigen Raum ist die Komödiantin aber vor allem als senile Yetta Rosenberg berühmt geworden. Heute genießt die 85-Jährige ihre Pension und absolviert ab und zu Gastauftritte in Serien wie "Lass es, Larry" oder "Happily Divorced". 2010 war sie in dem Film "Please Give" (Bild) zu sehen.

Debra Messing (47, "Will und Grace") und Daniel Zelman (48) brauchten unglaubliche vier Jahre, bis die Scheidung endlich durch war. Die beiden leben noch immer gemeinsam in einem Haus, um sich um den neunjährigen Sohn zu kümmern.

Foto: AP/Gus Ruelas

Zwischenzeitlich hatte Messing aber schon wieder eine Beziehung mit einem Kollegen. Zwanig Jahr war sie davor mit Zelman liiert. Die Scheidung gestaltete sich als extrem schwierig, jetzt sind die beiden aber geschieden - und happy.