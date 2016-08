IOC-Mitglied Hickey unter Auflagen aus Gefängnis entlassen

Hickey war am 10. August in seinem Hotel festgenommen worden. Ihm wird die Verwicklung in einen Ticket-Schwarzmarkthandel im Wert von mehr als zehn Millionen US-Dollar (8,86 Mio. Euro) vorgeworfen. Dem Iren droht im Falle eines Schuldspruchs eine mehrjährige Haftstrafe in Brasilien. Von offizieller Seite hieß es, dass der schlechte Gesundheitszustand von Hickey zur vorzeitigen Entlassung aus dem Gefängnis geführt habe. Der Ire war bereits unmittelbar nach seiner Festnahme in einem Krankenhaus behandelt worden.