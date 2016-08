1., SICHER

Eines der kreativsten Fisch-Restaurants des Landes. Saiblinge aus eigener Zucht werden hier in einer ehemaligen Mühle toll serviert. 4,4 km von Völkermarkt/West, reservieren!



9121 Tainach, Mühlenweg 2,

Tel: 04239/26 38,

Mi-Sa 11.30-14, 18-21.30,

www.sicherrestaurant.at



2., JEITLER IM STEINFELDHOF

Fast schon in Wien, aber der Kühlschrank ist leer? Der wunderbare Jeitler – seit zwei Jahren wieder unter den Kochenden – ist nah!



2722 Weikersdorf am Steinfelde, Hauptstr. 31,

Tel: 0664/352 41 67,

Fr 11-21, Sa 11.30-21, So 11.30-20, Mo 17-20,

www.einfachjeitler.at



3., GASTHAUS VON THOMAS GRUBER

Seit drei Jahren kocht Thomas Gruber hier (Ausfahrt Pörtschach oder Krumpendorf) tolle karnisch-slowenische Saison-Küche.



9210 Pörtschach, Klagenfurter Str. 172,

Tel: 04272/44 118,

Mo-Fr 17-23, Sa, So 12-23 (ab Sept Mo, Di Ruhetag),

www.von-thomas-gruber.at



4., JAGAWIRT

Die Ausfahrt Steinberg macht’s möglich: In fünf Minuten ist man am Reinischkogel beim Jagawirt. Eigene Schweine, selbst verarbeitet, urige Atmosphäre, ur-steirische Küche.



8511 St. Stefan ob Stainz, Sommereben 2,

Tel: 03143/81 05,

Do-Di 11.30-21,

www.jagawirt.at



5., KUPFERDACHL

Nur 1,8 Kilometer von der Ausfahrt Unterpremstätten entfernt wird hier in etwas kühlem Ambiente tolle, emotionale und saisonale Kreativküche mit Pfiff geboten.



8141 Unterpremstätten, Hauptstr. 15,

Tel: 03136/523 670,

Do-Di 11.30-14.30, Do-Mo 17.30-23,

www.kupferdachl.at



florian.holzer@kurier.at