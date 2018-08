Zähne von Urzeit-Riesenhai an australischem Strand gefunden

Die Entdeckung ist nach Angaben Fitzgeralds so besonders, weil bisher weltweit nur selten mehrere Zähne eines Hais gefunden worden seien und es sich außerdem um den ersten derartigen Fund in Australien handle. Bei zwei Expeditionen infolge des Funds fand Fitzgeralds Team in der Gegend mehr als 40 weitere Hai-Zähne, von denen die meisten ebenfalls zu dem Riesenhai gehörten. Einige waren aber auch Zähne von Sechskiemerhaien, die auch heute noch vor der australischen Küste leben und sich von den Überresten von Walen und anderen Meereslebewesen ernähren. "Dieser Fund suggeriert, dass sie so bereits seit mehreren zehn Millionen Jahren leben", sagte der Paläontologe Tim Ziegler von der Museumsorganisation Museums Victoria.