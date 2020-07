Immer weniger Wanderfische unterwegs

Stille Wasser sind - leer. Das zeigt eine groß angelegte Studie über Süßwasserfische rund um den Blauen Planeten. Laut Erhebungen der World Fish Migration Foundation, der Zoological Society of London, der Weltnaturschutzunion IUCN, The Nature Conservancy und dem World Wide Fund for Nature (WWF) sind die Bestände von Wanderfischen seit 1970 im globalen Schnitt um 76 Prozent zurückgegangen, in Europa wurde gar ein Minus von 93 Prozent verzeichnet.

Ursachen sind menschengemacht

Die Forscher identifizierten auch die Gründe für den Abwärtstrend: Hauptursachen sind das hohe Ausmaß der Flussverbauung sowie negative Effekte durch Übernutzung, Verschmutzung und Klimaerwärmung. "Der drastische Rückgang der Wanderfische ist ein Alarmsignal für den Zustand unserer Flüsse", kommentiert WWF-Gewässerschutzexperte Gerhard Egger: "Wenn sich Fische aufgrund von Hindernissen nicht frei durch Flüsse bewegen können, gilt dasselbe auch für Wasser und Sediment. Gerade in Zeiten der Klimaerwärmung sind lebendige und klimafitte Flüsse unsere wichtigsten Helfer im Kampf gegen Hitze und Trockenheit."