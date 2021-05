Fast 3,5 Millionen Menschen sind bisher an Covid-19 gestorben. Soweit die offizielle Statistik. In Wirklichkeit sei die Zahl der Todesopfer der Pandemie weit höher, sagen Wissenschafter. Doch wie viele sind es genau? Nach der Antwort forschen Experten auf der ganzen Welt. Zwischen sechs und acht Millionen Menschen seien dem Virus erlegen, schätzte die Weltgesundheitsorganisation WHO am Freitag. Ein US-Institut in Seattle errechnete ähnliche Zahlen.

Das Institut für Gesundheitsstatistik IHME kommt in seinen Modellierungen auf die Zahl von 6,9 Millionen Corona-Toten seit März 2020 - mehr als doppelt so viele wie offiziell registriert. Für die USA gibt das Institut die Zahl der Toten mit 912.000 an, die Behörden hingegen haben rund 578.000 gezählt.

In Indien seien fast dreimal so viele Menschen an Covid-19 gestorben wie offiziell angegeben, meinen die IHME-Forscher.

In einigen Ländern kaum Tests

"In einigen Ländern sind die zu niedrigen Zahlen darauf zurückzuführen, dass nur wenige Corona-Tests gemacht werden", sagt Institutsleiter Chris Murray. "Das ist in Mexiko und Indien der Fall." In anderen Ländern sei die Definition eines Covid-Todesfalls sehr eng gefasst. "Für die Zukunft wird es für uns sehr wichtig sein zu wissen, in welchen Ländern es die meisten Todesfälle gab", sagt Murray. Nur so könne beurteilt werden, welche Maßnahmen der Regierungen die Pandemie wirksam eingedämmt haben.

Verschleiern?

Manchen Staaten wird vorgeworfen, absichtlich zu niedrige Opferzahlen anzugeben, wie zum Beispiel Indien, wo die Pandemie in den vergangen Wochen außer Kontrolle geriet. Eine Kritik, die die Regierung in Neu Delhi zurückweist. Es sei möglich, dass die örtlichen Gesundheitsbehörden manche Covid-19-Fälle übersehen, sagt der Sprecher der regierenden BJP-Partei. Die Zahlen würden jedoch keinesfalls geschönt.