Körper als Kompost: Student erfand Sarg aus Pilzgeflecht

Naturfreunde können jetzt auch nach ihrem Tod der Umwelt noch etwas Gutes tun: mit einem lebendigen Sarg aus Pilzgeflecht. In dieser Hülle werde der tote Körper binnen kurzer Zeit zu wertvollem Kompost, verspricht der Erfinder Bob Hendrikx.

Der Sarg sei eine Weltneuheit, meint Hendrikx stolz. " Es ist eigentlich ein Organismus, der aus der Wurzelstruktur von Pilzen besteht, den größten Recyclern der Natur." Er hat ihn in seinem Studentenlabor an der Technischen Universität Delft entwickelt.

Nach drei Jahren zersetzt

Seinen ersten Einsatz hatte der Sarg auch schon: Eine 82-Jährige ließ sich darin beerdigen. Ihre Leiche wird nach Angaben von Hendrikx spätestens in drei Jahren vollständig zersetzt sein - ein Prozess, der in einem herkömmlichen Sarg ein Jahrzehnt dauert. Vom Sarg selbst werde bereits in gut einem Monat nichts mehr übrig sein, wohingegen die lackierten und metallenen Teile eines Holzsarges oft mehr als zehn Jahre überdauerten.

Der Pilzsarg mache es möglich, "in den Kreislauf des Lebens zurückzukehren, ohne die Umwelt mit Giftstoffen aus dem Körper und dem Sarg zu belasten", sagt Hendrikx. Das Myzel - also die Pilzfäden - und die vielen Mikroorganismen im Sarg beschleunigten den Abbau der Gifte.

"Lebender Kokon" hat sein Erfinder den Sarg genannt. Größe und Form ähneln den klassischen Modellen, er hat aber die für das Myzel typische weißliche Farbe und ist wesentlich leichter als ein Holzsarg. Statt auf Polstern wird der Tote auf weiches Moos gebettet - darin lebende Insekten inklusive. Derzeit kostet der umweltfreundliche Sarg 1.500 Euro.