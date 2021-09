28 junge Waldrappen flogen 770 Kilometer weit in die Toskana

In fünf Flugetappen legten die Jungvögel hinter zwei Fluggeräten 770 Kilometer von Seekirchen am Wallersee bis in die südliche Toskana zurück. Das Pfitscher Joch (2.246 m) am Übergang vom Zillertal nach Südtirol konnte in einer Höhe von mehr als 2.800 Meter überflogen werden.