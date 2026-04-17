Das ist ein Erfolg, der sich wirklich sehen lassen kann. Ein Team von Student*innen der Wirtschaftsuniversität Wien nahm an der diesjährigen CFA Research Challenge teil und konnte das Österreich-Finale für sich entscheiden. Das Bemerkenswerte daran: Der nationale Titel geht somit zum dritten Mal in Folge an die WU. Mit diesem Hattrick unterstreicht die Universität ihre führende Rolle in der finanzwirtschaftlichen Ausbildung.

Worum es geht Die CFA Research Challenge ist ein internationaler Studierendenwettbewerb. Initiiert wird dieser vom CFA Institute, einem internationalen Berufsverband für Investment Professionals. Die Aufgabe für die teilnehmenden Teams ist es, zunächst ein börsennotiertes Unternehmen auf Basis öffentlich zugänglicher Informationen und eines Managementgesprächs zu bewerten und im Anschluss einen professionellen Aktienanalysebericht mit umfassender Unternehmensbewertung und klarer Investmentempfehlung zu erstellen. Die Ergebnisse präsentieren die Studierenden danach vor einer Jury aus der Finanzpraxis. Im Studienjahr 2025/2026 nahmen weltweit mehr als 7.000 Studierende von über 1.100 Universitäten teil.

Ausgetragen wird der Wettbewerb auf mehreren Ebenen: Auf das nationale Finale folgt das Sub-Regional Final (Westeuropa), anschließend das EMEA-Semifinale (Europa, Naher Osten und Afrika) und EMEA-Finale sowie schließlich das Global Final.

Aufgabenstellung für das WU-Team Im Rahmen der diesjährigen österreichischen Runde analysierten die Studierenden das börsennotierte Energie- und Infrastrukturunternehmen EVN AG. Die Jury bewertete neben der inhaltlichen Qualität des schriftlichen Reports vor allem die methodische Herleitung der Unternehmensbewertung, die Stringenz der Investmentargumentation sowie die Professionalität der Präsentation. Die Studierenden der WU konnten dabei mit einer fundierten Unternehmensanalyse, einer klar formulierten Investmentempfehlung und einem professionellen Auftritt im Finale überzeugen. Mit dem Sieg im Österreich-Finale qualifiziert sich das WU-Team für das Sub-Regional Final, wo es die CFA Society Austria auf europäischer Ebene vertreten wird.