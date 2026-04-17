Das Cover: eine pointierte Karikatur von Michael Pammesberger. Der Inhalt: Forschung aus Wien, die dazu beitragen kann, die relevanten, gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit zu lösen. So präsentierte sich die KURIER Beilage „Wien will’s wissen“ in den ersten drei Jahren. Und eines gleich vorweg: Am Inhalt wird sich auch heuer nichts ändern. Aber mit dem Cover schlägt das Medienhaus eine frische Richtung ein. Denn dieses wird im vierten Jahr der erfolgreichen Wissenschaftsinitiative grafischer – aber genauso unverwechselbar. Gestaltet wird es von der Illustratorin Lilly Panholzer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Lilly Panholzer

Die Idee hinter dem Coverbild der April-2026-Ausgabe von "Wien will's wissen" Lilly Panholzer ist Designerin, Illustratorin und Art Directorin mit Sitz in Wien. Mit über 20 Jahren Erfahrung spezialisiert sie sich auf Illustration, Book Design und Ausstellungsgrafik – für nationale und internationale Kulturinstitutionen, Verlage und Unternehmen. Heuer gestaltet Panholzer auch die Cover für die KURIER-Beilage „Wien will’s wissen“. Die Idee Ihre Aufgabe ist es, die vorgestellten Forschungsbeiträgen in einer Illustration zusammenzufassen. „Auf Seite 2 geht es um Large Language Models, die Sprache in gigantischem Maßstab produzieren, Texte mechanisch verarbeiten und ausgeben. Die Frage ist: Was geht verloren, wenn Maschinen unsere Texte produzieren?“, sagt Lilly Panholzer. „Die Spannung im Bild entsteht durch den Kontrast zwischen lebendiger, organischer Sprache und einem kalten mechanischen System. Die umherschwebenden Buchstaben stehen für die Vielfalt menschlicher Sprache, während die Schreibmaschine den analogen Text mit der Maschine verbindet, die ihn absorbiert und ersetzt hat.“ - lillypanholzer www.lillypanholzer.com

Spannende Lektüre Vier Mal im Jahr widmet das KURIER Medienhaus 16 Seiten der Wissenschaft als eigene Beilage, die am Samstag dem KURIER beigelegt wird. Und dennoch wird der Platz für die Redaktion jedes Mal zu knapp, denn an der Universität Wien, der Medizinischen Universität Wien, der BOKU University, der TU und WU Wien, der Central European University sowie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gibt es herausragende Forscher*innen, die ebensolche Arbeit leisten. Die Hochschulen schlagen wissenschaftliche Projekte vor, die ihrer Meinung nach den Leser*innen vorgestellt werden sollten, die KURIER Redaktion stellt aus ihnen die Beilage zusammen. Behandelt werden in erster Linie die Themenbereiche, die momentan vielen unter den Fingernägeln brennen: Klimawandel und Umweltschutz, Digitalisierung und KI, personalisierte Medizin sowie Life Sciences, Ökonomie, aber auch politische Themen, etwa Fragen zur Entwicklung der Demokratie, oder neue Technologieentwicklungen – Stichwort Quantencomputer – werden aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Diese Bandbreite macht „Wien will’s wissen“ zu dem, was es ist: eine vielseitige und spannende Lektüre. Jeder findet die Themen, die ihn interessieren.