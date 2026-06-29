Wenn der Park zum Hörsaal wird

Seit 20 Jahren bringt die Kinderuni on Tour Wissenschaft dorthin, wo Kinder ihre Sommerferien verbringen: in die Wiener Parks. Das Projekt des Kinder- und Jugendbüros der Universität Wien bietet jungen Menschen einen wichtigen sozialen Bildungsraum. „Die Kinderuni on Tour erreicht viele Kinder, die sonst kaum Zugang zu Wissenschaftsangeboten haben“, sagt Geschäftsführerin Karoline Iber. Manche verbringen die gesamten Sommerferien in Wien, für sie bedeutet der Besuch der Kinderuni on Tour nicht nur Abwechslung, sondern Teilhabe an Wissenschaft.

Großer Wissensdurst

Die Parks sind vielfältiger, die Sprachen bunter und die Lebensrealitäten der Kinder unterschiedlicher denn je. Deshalb wird das Konzept weiterentwickelt: Statt jeden Tag die Zelte in einem neuen Park aufzuschlagen, bleibt die Kinderuni on Tour heute mehrere Tage an einem Standort. Mit Tagesthemen, Experimenten und Workshops entsteht Raum für Begegnung, Vertiefung und Vertrauen.

Gleich geblieben ist die Begeisterung der Kinder, wenn im vertrauten Park geforscht, gebaut und diskutiert wird. „Jahr für Jahr begegnen wir neugierigen jungen Menschen mit klugen Fragen, großem Wissensdurst und beeindruckender Offenheit“, sagt Iber und betont die enorme Bedeutung von kostenlosen Bildungsangeboten, die zu den Kindern kommen.

Mehr als 20.000 Kinder hat die Kinderuni on Tour in den vergangenen 20 Jahren in den Wiener Parks bereits erreicht. Und weil das Konzept so erfolgreich war, ist die Tour seit einigen Jahren auch in Niederösterreich unterwegs und heuer auch im Burgenland.

Die aktuellen Termine und Stationen finden sich unter: www.kinderuni.at