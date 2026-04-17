Vier Jahre „Wien will’s wissen“: Wie Forschung sichtbar wird

Warum moderieren Sie „Spontan gefragt“?

Markus Hengstschläger: Ich bin seit vielen Jahren im Kuratorium des Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF). Als es um eine bessere Sichtbarmachung der geförderten Forschungsprojekte ging, habe ich den Vorschlag gemacht, interessierte Laien mit den Wissenschaftler’*innen ins Gespräch zu bringen. Da ich 19 Jahre lang eine Wissenschaftssendung auf ORF Ö1 moderiert habe, hat man mich gefragt ob ich diese Gespräche moderieren könnte und ich habe gerne zugesagt.

Warum halten Sie so eine Sendung für wichtig?

Weil Wissenschaft ein unverzichtbarer Begleiter in eine erfolgreiche Zukunft ist – eine Tatsache, die man in Zeiten immer noch existierender Wissenschaftsskepsis nicht oft genug hervorheben kann. Zusätzlich zeigt eine Gesprächssituation, bei der Laien mit Expert*innen über Wissenschaft sprechen, dass es kein Problem ist, wissenschaftliche Inhalte verständlich zu vermitteln und dann darüber zu diskutieren. Und spannend ist es außerdem.

Was ist für Sie gelungene Wissenschaftsvermittlung?

Forscher*innen stehen den Medien zur Verfügung, um der Bevölkerung die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse allgemein verständlich zu vermitteln. Dadurch können sich die Menschen ein Bild davon machen, und auch ethische Pros und Contras abwägen. Die Politik muss schließlich die rechtlichen Rahmenbedingungen umsetzen, an die sich die Wissenschaft dann halten soll und kann. Diesen Kreislauf zu ermöglichen, ist ein wichtiges Ziel gelungener Wissenschaftsvermittlung.

Was waren für Sie Highlights bei „Spontan gefragt“?

Da fällt mir vieles ein. Schließlich hatten wir schon Tiere in der Sendung und es wurden auch kleine Experimente vorgeführt. Ich finde es immer besonders spannend, wenn noch jüngere Forscher*innen zu Gast sind. Wenn ich die Begeisterung sehe, mit der junge Kolleg*innen über ihre Forschung berichten, stimmt mich das zuversichtlich für die Zukunft. Ich hoffe, das geht unseren Zuschauer*innen genauso.

