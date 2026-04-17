Was lange als unerwünscht galt, rückt zunehmend in den Fokus der Wissenschaft: Totholz in unseren Wäldern. Am Institut für Waldbau der BOKU University untersucht Assoz. Prof. Mathias Neumann die Dynamik von Totholz und seine Rolle als bislang unterschätzter und auch übersehener Kohlenstoffspeicher.

Im vom Österreichischen Forschungs- und Wissenschaftsfonds (FWF) finanzierten Projekt DD FOR wird erforscht, wie Totholz entsteht, zerfällt und schließlich in den Boden übergeht – und wie stark dieser Prozess vom Klimawandel beeinflusst wird.