Spontan gefragt: Wachstumshemmer Mikroplastik

In „Spontan gefragt“ wird geklärt, welche Auswirkungen Mikroplastik in unseren Böden nach sich ziehen kann.

Man findet sie in Zahnpasta, Waschmittel, Babywindeln – und auch im Meer oder in unseren Böden. Die kleinen Kunststoffteilchen sind problematisch, da sie schwer abbaubar sind. Ein vom Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) gefördertes Forschungsprojekt will herausfinden, in welcher Häufung Mikroplastik in den Böden des urbanen Bereichs sowie dem umliegenden Land zu finden sind. Markus Hengstschläger, Moderator des Wissenschaftstalks „Spontan gefragt“, hat dazu die Studienleiterin Katharina Keiblinger von der BOKU University sowie den Autor und Comedian Marc Carnal ins Studio eingeladen. „Worum geht es in dem Projekt genau?“, will er von der Wissenschafterin wissen. Einerseits sei es eine Bestandserhebung der Böden in den Wiener Stadtgärten, antwortet Katharina Keiblinger, aber „wir untersuchen auch, wie die Mikroplastikkontamination in Waldböden aussieht, um herauszufinden, ob es einen Zusammenhang hinsichtlich der Quellen gibt.“ Eine wesentliche Komponente sei auch, wie sich Mikroplastik in seiner Toxizität auswirkt, ergänzt sie.

Vielfältige Quellen Woher es denn komme, will Marc Carnal wissen: „Trage ich etwa dazu bei, wenn ich mit einem Messer auf einem Plastikbrett schneide und so Partikel abreibe?“ Die Forscherin bestätigt das, wobei sie viel ursächlichere Quellen kennt. „Klassische Formen der Kontamination sind Rückstände von Waschmittel, die über das Abwasser und den Klärschlamm in den Boden geraten“, so Keiblinger. „Der wohl wesentlichste Eintrag im städtischen Bereich ist aber der Individualverkehr.“ Der Abrieb von Autoreifen werde über Wind oder Regen verteilt und lande so im Boden, erklärt Keiblinger. „Wenn wir Plastik wegwerfen, trägt das wohl auch dazu bei?“, fragt Markus Hengstschläger nach. Eine korrekte Mülltrennung sei enorm wichtig, erwidert die Wissenschafterin: „Man denke an die Kunststoffkleber auf Obst oder Gemüse: Die landen oft im Biomüll, der kompostiert wird. Wird er in den Stadtgärten verwendet, wird der Boden ebenfalls kontaminiert. Oder wenn man in Beeten Kunststofffolien verwendet, um Unkräuter zu unterdrücken.“ Marc Carnal will wissen, ob Mikroplastik mittlerweile auch im menschlichen Körper zu finden sei. Das sei nicht ihr Spezialgebiet, erwidert Keiblinger: „Aber ich gehe davon aus, dass es nichts mehr gibt, wo keine Mikrokunststoffe nachgewiesen werden können.“

Spontan gefragt: Marc Carnal und Katharina Keiblinger

Große Auswirkungen Markus Hengstschläger führt wieder zum Forschungsprojekt zurück. „Welche Auswirkungen hat Mikroplastik im Boden?“, will er wissen. Es würde die Bodenfunktion verändern, erwidert Katharina Keiblinger. „Es kann etwa die Wasserspeicherung hemmen, hat aber auch Auswirkungen auf die Bodenlebewesen sowie das Wurzelwachstum“, so die Forscherin. „Was man nicht vergessen darf, ist, dass es ein Trägerstoff ist“. Auf Mikroplastikpartikeln könnten auch Schadstoffe weitertransportiert und so in die Pflanze gelangen oder von Bodenorganismen aufgenommen werden. Keiblinger: „Wenn man bedenkt, dass 95 % unserer Nahrungsmittel auf einem Boden wachsen, ist das von hoher Relevanz.“

Zusätzliche Hilfe Da kommt Marc Carnal ein Gedanke. „Es klingt utopisch, aber kann man nicht irgendwelche Lebewesen züchten, die sich von Mikroplastik ernähren?“, fragt der Autor. „Klingt absurd, aber es wäre eine tolle Lösung.“ Katharina Keinblinger lächelt. „Es gibt tatsächlich Organismen, die Polymere abbauen können“, erwidert sie. „Allerdings benötigen sie besondere Lebensbedingungen und können die Menge der Kunststoffe in unseren Böden kaum bewältigen.“ Was man sonst tun könne, hakt Markus Hengstschläger ein. Es sei Ziel des Forschungsprojekts, das herauszufinden, so die Wissenschafterin. „Wir testen etwa sogenannte Soil Supplements, also Bodenhilfsstoffe.“ Nachdem es nicht möglich wäre, Mikroplastik aus dem Boden zu filtern, läge die Hoffnung darin, ihre Wirkung abzuschwächen. „Pflanzenkohle oder vor allem Zeolith könnten Schadstoffe, teils sogar die Partikel selbst aus dem Boden binden, was einen positiven Effekt auf das Bodenleben hätte“, sagt sie. Marc Carnal denkt weiter: „Es müsste auch Maßnahmen geben, dass es gar nicht erst soweit kommt“, betont er. Das sei richtig, bestätigt die Wissenschafterin. „Auch eine Kennzeichnungspflicht wäre wichtig“, schließt Katharina Keiblinger das Thema ab. „Denn dann können die Konsument*innen ihren Teil dazu beitragen, dass weniger Mikrokunststoffe in die Umwelt gelangen.“

© kurier/Martin Stachl, Martin Stachl

Marc Carnal Der gebürtige Schweizer lebt als freier Autor und Comedian in Wien. So schreibt er satirische Kolumnen für FM4, Glossen und Kommentare in der Tagespresse, aber auch Theaterstücke, Hörspiele, Romane sowie Drehbücher. Carnal ist unter anderem Head-Autor und Gestalter der ORF-Late-Night-Show „Willkommen Österreich“ mit Stermann und Grissemann. Seine Radio-Hörspiele „Die Hochzeit“ und „Das Begräbnis“ sind in Reimform gehalten und wurden vom Publikum zum „Ö1 Hörspiel des Jahres“

gewählt. Im März dieses Jahres feierte Carnal mit seinem ersten Kabarett-Programm „Gott live“ Premiere.

© kurier/Martin Stachl, Martin Stachl

Katharina Keiblinger Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. Katharina Keiblinger ist Bodenmikrobiologin an der BOKU University. Sie leitet eine Forschungsgruppe am Institut für Bodenforschung und ist in Forschung, Lehre und internationalen Kooperationen aktiv. Ihr wissenschaftlicher Fokus liegt auf der Rolle mikrobiologischer Prozesse in Kohlenstoff- und Stickstoffkreisläufen und deren Bedeutung für Bodengesundheit, Biodiversität, Klimaschutz sowie nachhaltige Landwirtschaft. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Renaturierung degradierter Böden mithilfe naturbasierter Lösungen, wobei partizipative Ansätze und interdisziplinäre Zusammenarbeit eine zentrale Rolle spielen. Für ihre wissenschaftlichen Leistungen wurde sie mehrfach ausgezeichnet.

© kurier/Martin Stachl