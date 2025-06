Plastik als Verpackung für unsere Lebensmittel. Plastik in unseren Küchengeräten, mit denen wir unsere Speisen zubereiten. Plastik in der Luft von Möbelabrieb. Plastik in unseren Kosmetikprodukten. Plastik im Feinstaub. Plastik ist überall um uns herum – und auch in uns. So nehmen wir vor allem über die Atmung und die Nahrung täglich Mikro- und Nanoplastik auf. Etwa fünf Gramm, das Gewicht einer Kreditkarte, gelangen pro Woche in den Magen-Darm-Trakt.