Neuer Jugendraum

So ist bereits aus einem Leerstand in Waidhofen an der Thaya/Niederösterreich ein neuer Jugendraum entstanden. „Die Soil Walks liefen in einer Testphase von November 2023 bis Mai 2025. Dabei wurde auch ein Schulungsvideo produziert und ein Handbuch herausgebracht“, sagt Steinbrunner. So können die bewusstseinsbildenden Spaziergänge in allen österreichischen Gemeinden und Regionen von Interessierten im nächsten Schritt selbstorganisiert stattfinden. Die daraus ergebenden Erkenntnisse und Ideen können Ausgangspunkt für zukunftsweisende Planungsmaßnahmen in der Gemeinde beziehungsweise Region sein und sollen Anknüpfung in weiteren Vorhaben finden.

Mehr Informationen unter soilwalks.at