Social Media & Co.: Der Polarisierung entgegenwirken

Barbara Prainsack: Da ist keine klare Antwort möglich, da es unterschiedliche digitale Technologien gibt, die sich unterschiedlich auswirken. Wir sehen aber, dass soziale Medien zu Polarisierungen führen können. Unterschiedliche Personenkreise sind in unterschiedlichen Plattformen unterwegs – eher rechte Diskurse finden auf X, eher linke Diskurse auf Bluesky statt. Dadurch driftet die Gesellschaft auseinander. Dazu kommt der Bereich der Desinformation und Fake-News, die Fakten verwaschen und zudem das Vertrauen der Menschen in Institutionen und ineinander erschüttern.

Astrid Mager: Man könnte Steuern einheben und so Geld generieren, um alternative Technologien zu fördern. Auf der ganzen Welt haben Communitys, oft Minoritäten, partizipative Technologien entwickelt. Oft hört man dann: „Das verwendet ja niemand“. Dennoch gibt es schöne Beispiele, wie gut alternative soziale Netzwerke funktionieren – wenn auch im Moment nur für eine eingeschränkte Öffentlichkeit. Als Kommission wollen wir all diese Projekte, die da draußen existieren, im Sinnen einer nachhaltigen Technikgestaltung analysieren, um zu erkennen, welche Instrumente es braucht, um so etwas gesellschaftlich breiter zu verankern und zu stärken.

Barbara Prainsack: Uns geht es in der Kommission auch darum, die Mechanismen besser zu verstehen: Unter welchen Bedingungen wirken sich gewisse Technologien demokratiestärkend aus? Dafür schauen wir uns Beispiele an, wo Technologien anders genutzt werden, als es von den Entwicklern intendiert war. Staaten können Technologien auch strenger regulieren, wenn sie erwiesenermaßen schädliche Auswirkungen auf Gruppen – wie etwa Jungendliche – haben.

Astrid Mager: Im Rahmen der DEMGES werden wir im transdisziplinären Sinn auch Workshops mit Stakeholdern oder Democracy Labs abhalten, wo wir die Zivilgesellschaft oder marginalisierte Gruppen einbinden, um von ihnen zu lernen. Wir wollen also in die Real World hinausgehen und schauen, was die Bedürfnisse, Probleme oder Herausforderungen von unterschiedlichen Communitys sind.

Warum ist es Aufgabe der Wissenschaft, sich um die Stärkung der Demokratie zu kümmern?

Astrid Mager: Aktuell sieht man, wie Wissenschaft unter Druck gerät, wenn autokratische Strömungen Einzug halten. In den USA werden einzelne Disziplinen ausgedörrt, sie bekommen keine Finanzierung mehr. Wir sind hier in Österreich noch in einem sicheren Hafen, aber alle Wissenschafter*innen, die Kooperationen mit US-Institutionen haben, merken es. Das Problem rückt also immer näher.

Barbara Prainsack: Ich glaube, dass Forschung eine positive Auswirkung auf die Welt haben sollte. Da die Verschlechterung der Demokratiequalität in vielen Ländern ein Thema ist, muss das – so wie die Klimakrise oder andere globale Entwicklungen – am Radar der Wissenschaft sein.

Sind diese autokratische Strömungen auch der Entwicklung digitaler Technologien geschuldet?

Barbara Prainsack: Die Forschung sieht Korrelationen zwischen Einsparungen im öffentlichen Bereich einerseits und dem Stimmenzuwachs rechter Parteien andererseits. Das bedeutet: Wenn öffentliche Infrastrukturen bröckeln, kann man einen Schwenk nach Rechts beobachten. In Zeiten, wo alle sparen müssen, sind linke Lösungen nicht attraktiv, weil sie Geld kosten. Das nutzen rechte Narrative aus. Die digitalen Instrumente wirken verstärkend, sind aber sicher nicht die Ursache.