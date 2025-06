Die USA zeigen, wie rasch selbst gefestigte Demokratien in Schieflage geraten können. Auch in Europa stehen unsere Demokratien vor der größten Bewährungsprobe seit 1989.

Herr Prof. Olechowski, Sie forschen derzeit an der Universität Stanford in den USA. Dort gerät die Demokratie massiv unter Druck. Wie beurteilen Sie die Lage?

Was bedeutet Resilienz in diesem Zusammenhang?

Was bedroht unsere Demokratie derzeit am meisten?

Sie beschäftigen sich mit Hans Kelsen, einem der Väter unserer Verfassung. Was macht ihn so relevant?

Zur Person

Thomas Olechowski, geboren 1973 in Wien, ist Professor für Österreichische und Europäische Rechtsgeschichte an der Universität Wien und Obmann der Kommission für Rechtsgeschichte an der Öst. Akademie der Wissenschaften. Derzeit ist er Gastprofessor an der US-Universität Stanford.