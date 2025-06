Sensation: Metall, das sich nicht ausdehnt

Invar-Effekt verstanden

Nun gelang durch eine Kooperation aus theoretischer Forschung an der TU Wien und Experimenten an der Beijing University of Science and Technology ein entscheidender Durchbruch: Mit aufwendigen Computersimulationen konnte man den Invar-Effekt im Detail verstehen. „Je höher die Temperatur in einem Material, umso stärker bewegen sich die Atome – und wenn sich die Atome stärker bewegen, brauchen sie mehr Platz, der durchschnittliche Abstand zwischen ihnen nimmt zu“, erklärt Dr. Sergii Khmelevskyi vom Austrian Scientific Cluster Research Center an der TU Wien. „Dieser Effekt ist die Basis der Wärmeausdehnung, er lässt sich nicht verhindern. Aber man kann Materialien herstellen, in denen ein anderer, entgegengesetzter Effekt die Wärmeausdehnung fast exakt ausgleicht.“ Khmelevskyi entwickelte mit seinem Team Computersimulationen, mit denen man das Verhalten von Materialien auf atomarer Ebene analysieren kann: „Es liegt daran, dass Elektronen bei steigender Temperatur ihren Zustand ändern. Die magnetische Ordnung im Material nimmt ab, und zwar so, dass sich das Material dadurch zusammenzieht. Dieser Effekt hebt die übliche Wärmeausdehnung fast exakt auf.“ Dass die magnetische Ordnung im Material verantwortlich für den Invar-Effekt ist, war schon bekannt. Aber erst mit den Computersimulationen aus Wien konnte man die Details dieses Vorgangs so genau verstehen, dass nun Vorhersagen für andere Materialien möglich wurden. „Zum ersten Mal steht eine Theorie zur Verfügung, die konkrete Vorhersagen für die Entwicklung neuer Materialien mit verschwindender Wärmeausdehnung machen kann“, sagt dazu Khmelevskyi.