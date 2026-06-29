Mittelalterliches Imperium als globales Phänomen
Von 24. bis 29. August 2026 findet auf der Universität Wien unter dem Motto „Byzantium beyond Byzantium“ der 25. Internationale Byzantinistik-Kongress statt – nicht zuletzt deshalb, weil Wien mit Byzantinist*innen der Universität Wien und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften seit Jahrzehnten ein weltweit führendes Zentrum der Byzanzforschung ist.
Parallel dazu finden Veranstaltungen statt, die allen Interessierten offen stehen.
- „Spurensuche Byzanz: Fragmente des Griechischen Mittelalters“: Die Jahresausstellung im Papyrusmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek ist noch bis Mai 2027 zugänglich. Während der Kongresswoche gibt es allerdings zusätzlich eine Sondervitrine unter dem Titel „Im Zeichen der Siegel: Geschichte und Kultur im östlichen Mittelmeerraum (von der Spätantike zum Mittelalter)“. onb.ac.at/museen/papyrusmuseum
- Nachbyzantinische Ikonen aus der Metropolis von Österreich: Die gezeigten Ikonen wurden im späten 18. und 19. Jahrhundert erworben und sind eindrucksvolle Zeugnisse griechischer Kultur im kaiserlichen Wien
Termin: 24. bis 27.08., 11 bis 15.30 Uhr in der Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit, Fleischmarkt 13, 1010 Wien.
- Konzert von Baroque Arabesque: An einer musikalischen Reise zwischen zwei Welten – der strukturierten Pracht des europäischen Barock und der feinen Ornamentik orientalischer Klangkunst – nehmen die Besucher*innen im Audimax der Universität Wien teil. Termin: 28.08., 19.30 bis 20.30 Uhr
- Costumes of Authority: Dress to Impress: Die Abendvorstellung im Audimax zeigt nachgebildete Kostüme der Königsfamilie und des Klerus, die von Wandmalereien aus der Kathedrale von Faras im mittelalterlichen Nubien (heute Sudan) bekannt sind. Termin: 27.08, 19.30 bis 20.30 Uhr
- Chor der Metropolis von Österreich: Dieses Konzert steht im Zeichen des 1600-jährigen Jubiläums des Akathistos-Hymnus. Ausgewählte Gesänge aus seinem liturgischen Offizium werden vom Byzantinischen Chor der Heiligen Metropolis von Österreich aufgeführt.
Infos und Karten: univie.eventsair.com
- Frauenführung an der Uni Wien: Universität – „Alma Mater“ – wird weiblich dargestellt und versorgt im metaphorischen Sinn ihre Studierenden mit Bildung und Wissenschaft. Allerdings war es Frauen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts nicht möglich, ein Studium an der Universität Wien zu beginnen. Nächste Termine: 06.08., 03.09. kalender.univie.ac.at
- Führungen im Botanischen Garten der Universität Wien: Besuchen Sie die Mittwochsführungen, wo Wissenschafter*innen die Schätze präsentieren und Erkenntnisse aus der Forschung veranschaulichen. Termine: jeweils Mittwoch um 16.30 Uhr botanischergarten.univie.ac.at
- Tag der Offenen Tür am Zentrum für Sportwissenschaft und Universitätssport Einblicke in die Welt der Sportwissenschaft gewinnen, Führungen sind möglich. Termin: 24.09., 9 bis 16 Uhr. zsu-schmelz.univie.ac.at
- Konrad Lorenz Forschungsstelle Almtal: Das Programm „Naturschauspiel“ will das Wissen und Bewusstsein über die regionale Natur und über den Wert des biologischen Erbes vermitteln. Bei der Führung sind die Teilnehmer*innen Teil eines Citizen Science Projektes. Termine: laufend. klf.univie.ac.at
- 7. Juli, 18 Uhr: Tymofiy Mylovanov, Präsident der Kyiv School of Economics und ehemaliger Wirtschaftsminister der Ukraine, spricht am CEU Budapest Site über „Growth Through Fire: Ukraine Is Building the Future Before the War Ends“. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Ukraine bereits während des Krieges Zukunftsstrukturen aufbaut – von Verteidigungstechnologie und digitalen Verwaltungsservices bis hin zu resilienten Infrastrukturen, Universitäten und zivilgesellschaftlichen Plattformen. Mylovanov verbindet dabei seine Perspektive als Ökonom, Universitätsleiter und ehemaliges Regierungsmitglied mit konkreten Einblicken in die Transformation der Ukraine unter Kriegsbedingungen.
- 3. September, 18 Uhr: Steffen Mau, Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialwissenschaften in Göttingen und Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, ist im Wien Museum zu Gast. Unter dem Titel „Societies of change, societies of crisis? On the contestations of the liberal model“ spricht er über gesellschaftlichen Wandel, Krisenerfahrungen, Ungleichheit und politische Polarisierung – Themen, die auch in Österreich und Europa sehr aktuell sind.
- MiniroboterOhne Zellen gibt es kein Leben. Pflanzen, Tiere und Menschen bestehen aus vielen winzigen Zellen, die wie mikroskopische kleine Roboter funktionieren. Kinder von 7 bis 12 Jahren sehen, wie diese winzigen Wesen herumkriechen, fressen und miteinander sprechen. Termin: 13.07.206, ab 9.30 Uhr
- Giftpflanzen-Spürnasen: Im Workshop erfahren, welche Giftpflanzen es in Österreich gibt, welche auf landwirtschaftlichen Flächen besonders gefährlich sind und wie Spürhunde dabei helfen, diese Pflanzen aufzuspüren. Die Kinder von 7 bis 9 Jahren sollten keine Angst vor Hunden haben! Termin: 13.07.2026, ab 10 Uhr
- Das Reh ist nicht die Frau vom Hirsch. In dieser Vorlesung über den Wald erfahren Kinder von 7 bis 9 Jahren viele interessante Dinge, die selbst Erwachsene oft nicht so genau wissen.
Termin: 15.07.2026, ab 9 Uhr
- Wächst Strom auf Bäumen? Täglich nutzen wir Strom. Woher kommt der Strom, der bei uns zu Hause aus der Steckdose fließt? 7- bis 12-Jährige erforschen, wie er erzeugt und genutzt wird. Seminar mit experimentellen Stationen zum Selbstbasteln.
Termin: 16.07.2026, ab 13. Uhr
Anmeldungen über: kinderuni-anmeldung.at
Im Rahmen des WIENXTRA-Sommerferienspiels 2026 bietet der Transformer drei kostenlose Programme für Kinder von 8 bis 13 Jahren an.
- MitMach-Club der TU Wien Architektur hautnah mit Architekturstudierenden der TU Wien entdecken. Kinder von 8 bis 13 Jahren entwickeln eigene kleine Projekte: Räume gestalten, Modelle bauen, mit Materialien experimentieren und kreative Ideen für Gebäude und Stadt umsetzen. Begleitperson erforderlich. Termine: 06.07., 07.07., 08.07., 13.07., 14.07. und 15.07.2026
- Wien der Zukunft: Gestaltung eines großen Stadtmodells aus Upcycling-Materialien – smart, digital, automatisiert.
Für die ganze Familie. Termine: 27.07, 03.08,, 10.08., 13.08., 17.08., 20.08., 24.08. und 27.08.2026
- Werkzeugheld*innen: Sicherer und kreativer Umgang mit Handwerkzeugen zur Holzbearbeitung; Herstellung eines eigenen kleinen Werkstücks.
Begleitperson erforderlich.
Termine: 28.07., 04.08., 11.08., 18.08. und 25.08.2026
Alle Veranstaltungen finden im Transformer (TU Wien, Rennweg 89A, 1030 Wien) statt.
Anmeldung erforderlich!
transformer.project.tuwien.ac.at/events
- Wieso Viren auch Superheroes sein können: Viren sind mühsam, alle hassen sie! Das TT-Virus hingegen ist ein Superhero. Es wohnt in jedem unserer Körper, macht uns aber nicht krank, sondern hilft uns. Kinder von 9 bis 12 Jahren erfahren, was das TT-Virus im Kampf gegen Bakterienbösewichte leistet. Termin: 20.07., ab 11.30 Uhr
- Warum muss ich operiert werden? Was machen Chirurg*innen, wie haben sie operieren gelernt? Kinder von 7 bis 12 Jahren können Fragen stellen und sehen einen Film über eine echte Operation. Termin: 20.07., ab 9 Uhr
- Die fabelhafte Welt unseres Immunsystems: Wie schützt das Immunsystem vor Viren und Krebs? Was machen Antikörper? Und wer sind diese Killerzellen? Der interaktive Vortrag gibt 7- bis 12-Jährigen einen Einblick in die Welt unseres Immunsystems. Termin: 23.07., ab 11 Uhr
- Meilensteine der Medizin: Bei der Führung durch die Sammlungen des Josephinums erfahren Kinder von 7 bis 9 Jahren alles über die Akademie für junge Chirurg*innen und über neue Entdeckungen in der Medizin. Termin: 22.07., ab 14 Uhr
Anmeldungen über:
kinderuni-anmeldung.at
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