Mittelalterliches Imperium als globales Phänomen

Von 24. bis 29. August 2026 findet auf der Universität Wien unter dem Motto „Byzantium beyond Byzantium“ der 25. Internationale Byzantinistik-Kongress statt – nicht zuletzt deshalb, weil Wien mit Byzantinist*innen der Universität Wien und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften seit Jahrzehnten ein weltweit führendes Zentrum der Byzanzforschung ist.

Parallel dazu finden Veranstaltungen statt, die allen Interessierten offen stehen.

„Spurensuche Byzanz: Fragmente des Griechischen Mittelalters“: Die Jahresausstellung im Papyrusmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek ist noch bis Mai 2027 zugänglich. Während der Kongresswoche gibt es allerdings zusätzlich eine Sondervitrine unter dem Titel „Im Zeichen der Siegel: Geschichte und Kultur im östlichen Mittelmeerraum (von der Spätantike zum Mittelalter)“. onb.ac.at/museen/papyrusmuseum

Nachbyzantinische Ikonen aus der Metropolis von Österreich: Die gezeigten Ikonen wurden im späten 18. und 19. Jahrhundert erworben und sind eindrucksvolle Zeugnisse griechischer Kultur im kaiserlichen Wien

Termin: 24. bis 27.08., 11 bis 15.30 Uhr in der Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit, Fleischmarkt 13, 1010 Wien.

24. bis 27.08., 11 bis 15.30 Uhr in der Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit, Fleischmarkt 13, 1010 Wien. Konzert von Baroque Arabesque: An einer musikalischen Reise zwischen zwei Welten – der strukturierten Pracht des europäischen Barock und der feinen Ornamentik orientalischer Klangkunst – nehmen die Besucher*innen im Audimax der Universität Wien teil. Termin: 28.08., 19.30 bis 20.30 Uhr

28.08., 19.30 bis 20.30 Uhr Costumes of Authority: Dress to Impress: Die Abendvorstellung im Audimax zeigt nachgebildete Kostüme der Königsfamilie und des Klerus, die von Wandmalereien aus der Kathedrale von Faras im mittelalterlichen Nubien (heute Sudan) bekannt sind. Termin: 27.08, 19.30 bis 20.30 Uhr

27.08, 19.30 bis 20.30 Uhr Chor der Metropolis von Österreich: Dieses Konzert steht im Zeichen des 1600-jährigen Jubiläums des Akathistos-Hymnus. Ausgewählte Gesänge aus seinem liturgischen Offizium werden vom Byzantinischen Chor der Heiligen Metropolis von Österreich aufgeführt.

Infos und Karten: univie.eventsair.com