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Wien will's wissen

Mittelalterliches Imperium als globales Phänomen

Internationaler Byzantinistik-Kongress. Wien als Zentrum der Forschung – für alle Interessierten gibt es ein tolles Programm.
29.06.2026, 17:04

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Universität Wien;Hauptgebäude;Arkadenhof

Von 24. bis 29. August 2026 findet auf der Universität Wien unter dem Motto „Byzantium beyond Byzantium“ der 25. Internationale Byzantinistik-Kongress statt – nicht zuletzt deshalb, weil Wien mit Byzantinist*innen der Universität Wien und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften seit Jahrzehnten ein weltweit führendes Zentrum der Byzanzforschung ist.

Parallel dazu finden Veranstaltungen statt, die allen Interessierten offen stehen.

  • „Spurensuche Byzanz: Fragmente des Griechischen Mittelalters“: Die Jahresausstellung im Papyrusmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek ist noch bis Mai 2027 zugänglich. Während der Kongresswoche gibt es allerdings zusätzlich eine Sondervitrine unter dem Titel „Im Zeichen der Siegel: Geschichte und Kultur im östlichen Mittelmeerraum (von der Spätantike zum Mittelalter)“. onb.ac.at/museen/papyrusmuseum
  • Nachbyzantinische Ikonen aus der Metropolis von Österreich: Die gezeigten Ikonen wurden im späten 18. und 19. Jahrhundert erworben und sind eindrucksvolle Zeugnisse griechischer Kultur im kaiserlichen Wien
    Termin: 24. bis 27.08., 11 bis 15.30 Uhr in der Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit, Fleischmarkt 13, 1010 Wien.
  • Konzert von Baroque Arabesque: An einer musikalischen Reise zwischen zwei Welten – der strukturierten Pracht des europäischen Barock und der feinen Ornamentik orientalischer Klangkunst – nehmen die Besucher*innen im Audimax der Universität Wien teil. Termin: 28.08., 19.30 bis 20.30 Uhr
  • Costumes of Authority: Dress to Impress: Die Abendvorstellung im Audimax zeigt nachgebildete Kostüme der Königsfamilie und des Klerus, die von Wandmalereien aus der Kathedrale von Faras im mittelalterlichen Nubien (heute Sudan) bekannt sind. Termin: 27.08, 19.30 bis 20.30 Uhr
  • Chor der Metropolis von Österreich: Dieses Konzert steht im Zeichen des 1600-jährigen Jubiläums des Akathistos-Hymnus. Ausgewählte Gesänge aus seinem liturgischen Offizium werden vom Byzantinischen Chor der Heiligen Metropolis von Österreich aufgeführt.

Infos und Karten: univie.eventsair.com

Eine Frau mit Brille arbeitet an einem Computer mit Diagrammen.
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