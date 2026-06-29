Mit neuer Technologie schneller am Ziel

Heuer bewarben sich 129 Spin-offs und Start-ups aus ganz Österreich für den österreichischen Gründungspreis Phönix. Prämiert werden dabei innovative, neue Projekte, wobei heuer das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus gestellt wurde. Insgesamt wird die begehrte Trophäe in vier Kategorien vergeben: Start-up, Spin-off, Prototyp sowie Female Entrepreneurs.

In der Kategorie Prototyp konnte imd Biotech den Phönix für seine Diagnoseplattform „rappid“ gewinnen. Das junge Unternehmen ist ein Spin-off der Universität Wien: Im Rahmen eines Fellowships entstand die Idee, ein verlässliches und mobiles Diagnoseverfahren zu entwickeln, das, unabhängig von klassischen Laboren, bakterielle Verunreinigungen in Lebensmitteln entdeckt.

Besteht der Verdacht einer Kontaminierung von Lebensmitteln, so wird eine Probe vorangereichert, was etwa 48 Stunden in Anspruch nimmt. Erst danach folgt die Analyse, die ebenfalls dauert. Doch gerade in diesem sensiblen Bereich ist Zeit kostbar: Die Hersteller müssen möglichst schnell wissen, ob sie einen Rückruf starten sollen, da bakterielle Verunreinigungen für die Konsument*innen durchaus gefährlich werden können. Genau hier setzt imd Biotech mit ihrer Idee an: Ihre Entwicklung ermöglicht rasche Entscheidungen. „Jedes Jahr erkranken weltweit mehrere Millionen Menschen lebensmittelbedingt, teils mit tödlichem Ausgang“, sagt CEO Thomas Werzer. „Mit unserer Diagnostikplattform bieten wir erhöhte Sicherheit für Lebensmittelproduzenten ebenso wie Konsumentinnen und Konsumenten.“