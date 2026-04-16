Wien wills wissen

Lange Nacht der Forschung: Mitmachem und Wissenschaft hautnah erleben

Am 24. April findet in Österreich wieder die "Lange Nacht der Forschung statt. Hier die Highlights aus Wien auf einen Blick.
Anja Gerevini-Hueter
16.04.2026, 18:44

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Lange Nacht der Forschung. Österreichs größtes Event zu Wissenschaft, Forschung und Innovation findet heuer am 24. April statt. Hier  einige der Highlights in Wien – das ganze Programm finden Sie unter: langenachtderforschung.at
 

46-223403444

46-223403688

46-223403646

46-223403640

Robert Stachel und Peter Hörmanseder alias MASCHEK forschen bei der Langen Nacht der Forschung nach 

46-223403618

46-223403610

46-223403562

Eine Frau mit Brille arbeitet an einem Computer mit Diagrammen.
kurier.at  | 

Kommentare