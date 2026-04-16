Was gibt es in unseren Bächen und Flüssen zu erforschen?

BOKU-Standort Wasserbaulabor: Im Public Lab wird Wasser lebendig: Am Stream Table können Besucher*innen selbst den Fluss steuern, Strömungen ausprobieren und kleine Fische beobachten. Ein spannender Einblick in die Forschungswelt des Wasserbaulabors.

Welche Geheimnisse haben unsere Lebensmittel?

BOKU-Standort Muthgasse: Wie entsteht Sauerteig? Warum wird Milch haltbar? Und woher kommen die Löcher im Käse? Im Lebensmitteltechnikum und Sensoriklabor warten spannende Experimente, kleine Kostproben und die Möglichkeiten für Besucherinnen selbst zu Hobby-Forscherinnen zu werden – beispielsweise durch die

Bestimmung von Bakterien oder die Aufspürung von neuen Antibiotikaproduzenten.

Alt und verstaubt? No way! Was „können“ historische Sammlungen?

BOKU-Standort Türkenschanze: Sammlungen begeistern Menschen jeden Alters – von Stickern über Steine bis zu Schneckenhäusern. Aber wie sahen Sammlungen früher aus? Anhand von zwei historischen BOKU-Sammlungen entdecken Besucher*innen vergangene Schätze, können alte Schriften übersetzen und moderne Analysemethoden kennenlernen.

Sollte Landschaftsplanung ein Spiel sein?

BOKU-Standort Türkenschanze: Bei dieser Station lautet die Antwort Ja! Hier werden komplexe Zusammenhänge durch spielbasierte Ansätze wie 3D-Game-Design und Virtual Reality verständlich gemacht – vom Ausbau erneuerbarer Energien bis zur Renaturierung.

Wozu ist meine Kacke gut?

BOKU-Tulln: Wir gehen täglich auf die Toilette – doch was passiert danach? An dieser Station wird gezeigt, wie Nährstoffe in den Kreislauf zurückkommen. Trocken- und Komposttoiletten werden vorgestellt, und beim Mitmachen wird klar: „Hinterlassenschaften“ können richtig nützlich sein!

Wie wichtig sind Bodenlebewesen für einen fruchtbaren Boden?

BOKU bei der „Forschung im Zentrum“ am Maria-Theresien-Platz: Entdecken, bestimmen und experimentieren Sie selbst und erfahren Sie, wie diese kleinen Bodenkünstler unseren Boden fruchtbar und stabil machen.

Wenn der Wasserhahn versiegt – wie sichere ich die Trinkwasserqualität unter Katastrophenbedingungen?

BOKU-Tulln: Erleben Sie, wie Forscher*innen Trinkwasser auch nach Katastrophen oder in Krisengebieten sicherstellen. Mobile Aufbereitungsanlagen werden geprüft und Probleme sofort entdeckt.

Die Stör-Arten der Donau

BOKU-Standort LIFE-Boat4Sturgeon: Bei Führungen durch die schwimmende Aufzuchtstation LIFE-Boat4Sturgeon die bedrohten Störe der Donau entdecken.



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