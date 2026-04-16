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Kann KI denken? Experten über die Zukunft von künstlicher Intelligenz

Wo liegen die Grenzen? Experten diskutierten über die theoretischen und praktischen Dimensionen künstlicher Intelligenz.
Sandra Rabalder
16.04.2026, 16:01

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Kann KI denken? Experten über die Zukunft von künstlicher Intelligenz

Kann eine Maschine wirklich denken – oder imitiert sie nur, was wir als Intelligenz erkennen? Diese Frage stand im Zentrum einer Debatte im Jänner an der Central European University (CEU), bei der die Philosophieprofessoren Tim Crane und Simon Rippon im Rahmen des Projekts „Knowledge in Crisis“ aufeinandertrafen. Im Fokus: die umstrittene Idee einer künstlichen Allgemeinen Intelligenz, kurz AGI (Artifical General Intelligence).

Anders als heutige KI-Systeme, die klar umrissene Aufgaben erfüllen – vom Texten bis zur Bilderkennung –, beschreibt AGI eine Form von Intelligenz, die flexibel auf jede beliebige Problemstellung angewendet werden kann.

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Fehlende Zielsetzung

Genau hier setzt die Kontroverse an. Für Tim Crane ist AGI prinzipiell nicht realisierbar. Sein Argument ist grundlegend: Computerprogramme benötigen immer ein definiertes Ziel. Allgemeine Intelligenz hingegen habe kein solches klar umrissenes Ziel – sie sei gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie sich nicht auf eine einzelne Aufgabe reduzieren lässt. Ohne Ziel, so Crane, könne es auch kein entsprechendes Programm geben. Für ihn bleibt der Begriff AGI daher unscharf und wissenschaftlich schwer greifbar. 

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Simon Rippon, Associate Professor an der CEU.

Simon Rippon widerspricht. Er sieht in modernen Lernverfahren wie Reinforcement Learning einen Ausweg aus genau diesem Dilemma. Systeme würden heute nicht mehr Schritt für Schritt programmiert, sondern anhand von Feedback trainiert. Entscheidend sei nicht, ob sich Intelligenz exakt definieren lasse, sondern ob man intelligentes Verhalten erkenne. Wenn Computer Fähigkeiten wie Sprache, Logik und visuelle Interpretation zunehmend kombinieren, könnte daraus perspektivisch eine Form allgemeiner Intelligenz entstehen – unabhängig davon, wie diese intern zustande kommt.

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Tim Crane, Professor für Philosophie an der CEU.

Damit berührt die Debatte eine zentrale Frage: Reicht es, intelligentes Verhalten zu beobachten oder braucht es dafür tatsächliches Denken? Crane warnt vor einer rein behavioristischen Sicht und betont den Unterschied zur menschlichen Kognition. Rippon hält dagegen, dass auch ein Großteil menschlicher Intelligenz unbewusst abläuft – die Grenze zwischen Denken und Simulation werde dadurch unscharf.

Gleichzeitig rückt die gesellschaftliche Dimension in den Blick. Der Begriff AGI wird häufig als Marketinginstrument verwendet, während Fragen zu Ressourcenverbrauch, wirtschaftlicher Tragfähigkeit und Regulierung offenbleiben.

Eine Frau mit Brille arbeitet an einem Computer mit Diagrammen.
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