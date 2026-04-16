Die Diskussion fand im Rahmen des vom FWF finanzierten Exzellenzcluster „Knowledge in Crisis“ statt. Mehr als 50 Philosophinnen und Philosophen aus Wien, Graz, Salzburg und der CEU untersuchen darin, wie technologische Entwicklungen das Verständnis von Wissen verändern.

Die nächste Debatte zum Thema „Gibt es eine objektive Wahrheit?“ findet am 5. Mai in Wien statt.

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