Demokratie braucht Orte, an denen Behauptungen überprüft und kritisches Denken geübt werden kann. Universitäten sind genau jene Orte, an denen Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Zugängen einen gemeinsamen Raum teilen. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, müssen wir den Rahmen schützen, in dem Wissen entstehen kann.

Die Aufgabe einer Universität besteht nämlich nicht darin, Hüterin einer richtigen Position zu sein, so überzeugend oder moralisch eindeutig diese auch erscheinen mag. Wir müssen eine Vielzahl von Meinungen aushalten können, solange diese nicht den offenen Diskurs untergraben, und dabei die Regeln und Verfahren der Wissenschaft verteidigen. Für die Central European University ist diese Verantwortung besonders real. Unsere Geschichte zeigt, wie eng das Schicksal von Universitäten und Demokratie miteinander verbunden sein kann. Von Wien und Budapest aus leistet CEU heute einen Beitrag zur österreichischen und europäischen Hochschullandschaft – als Ort demokratischer Verantwortung.

Besonders sichtbar wird diese Arbeit im QS World University Ranking in dem CEU Platz 3 in Österreich erreicht hat. Doch Rankings sind kein Selbstzweck. Sie sind vor allem dann von Bedeutung, wenn sie stärken, was Universitäten der Gesellschaft schulden: Wissen, neue Erkenntnisse und den Mut, unterschiedlichen Zugängen Raum zu geben.