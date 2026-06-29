Budget: Die Bundesregierung ist in der Pflicht

Exzellenz und Effizienz sind keine Schlagworte, sie sind messbar. Die Universität Wien hat aus rund 25% realem Budgetplus seit 2018 einen Leistungshebel gemacht: plus 75% Drittmittel, 170% mehr EU-Mittel, erstmals unter den TOP 100 Universitäten weltweit. In der Lehre werden mit etwa 15% Budgetanteil rund 27% aller Abschlüsse des Landes erreicht – niemand „produziert“ Abschlüsse kosteneffizienter. Die Budgetsteigerungen waren von Seiten der Politik mit Aufgaben verknüpft, die alle erfolgreich umgesetzt

wurden: Verbesserung der Betreuungsverhältnisse durch neue Professuren, Erhöhung der Forschungsleistung insbesondere in MINT-Fächern und bessere Ranking-Position. Das ist Exzellenz mit Wirkung und ein starkes Zukunftsversprechen an die junge Generation.

Der Finanzminister hat Effizienz, Exzellenz und kompetitive Mittelvergabe eingefordert. Genau das sollte jetzt umgesetzt werden: klar definierte Rollenverteilung innerhalb des Hochschulsystems, größerer leistungsorientierter Anteil am Budget und studienrechtliche Rahmenbedingungen, die erfolgreiches Studieren fördern und effizientes Wirtschaften ermöglichen. Wir lassen uns gerne an Maßstäben messen, erwarten allerdings auch, dass diese Maßstäbe dann bei der Budgetvergabe zum Tragen kommen.