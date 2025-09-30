In unserer modernen Zeit sind es zunehmend Algorithmen, die Entscheidungen treffen und die damit direkte Auswirkungen auf unser Leben haben. So beeinflussen sie politische Strategien, Verwaltungsabläufe oder auch die Vergabe von Krediten. Oft wissen die Betroffenen gar nicht, wie diese Entscheidungen zustande kommen – und können sie daher kaum hinterfragen. Genau hier setzt das Forschungsprojekt „Interpretability and Explainability as Drivers to Democracy“ an, das seit 2021 an der Universität Wien läuft.

Der Hintergrund Projektleiter Assoc. Prof. Sebastian Tschiatschek will mit seinem Team untersuchen, wie man maschinelles Lernen transparenter und damit auch demokratisch nachvollziehbarer machen kann. „Interpretierbarkeit bedeutet, dass ein Modell oder seine Entscheidungen direkt verständlich sind“, erklärt er. „Ein einfaches Beispiel wäre: Wenn es regnet, empfehle ich, einen Regenschirm mitzunehmen. Solche Regeln sind intuitiv und leicht nachzuvollziehen.“ Bei komplexen Systemen wie Sprachmodellen sei das anders: „Diese sind kaum direkt verständlich, aber mit Erklärbarkeitstechniken lässt sich teilweise nachvollziehen, welche Faktoren für eine Entscheidung wichtig waren.“ Die Herausforderung besteht darin, dass Menschen sehr unterschiedliche Vorkenntnisse mitbringen. Während manche ein Modell visuell verstehen, benötigen andere textliche oder mathematische Erläuterungen. „Und oft wollen Betroffene gar nicht das ganze System verstehen, sondern eine konkrete Entscheidung nachvollziehen – etwa, warum ein Kredit abgelehnt wurde“, sagt Tschiatschek. Deshalb untersucht das Projekt, wie Erklärungen an Zielgruppen angepasst werden können.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Assoc. Prof. Sebastian Tschiatschek von der Universität Wien