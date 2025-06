Dunkle Vergangenheit: Die Nazi-Verbrechen in der Frauenheilkunde

Lange Zeit herrschte Stillschweigen über die unter dem NS-Regime begangenen Verbrechen, auch im Bereich der Frauenheilkunde. Jüdische Ärzt*innen wurden bedroht, verfolgt und vertrieben. Es gab Tötungsaktionen gegen Patient*innen in der Psychiatrie. Frauen und Männern, denen man unterstellte, sie seien nicht „erbgesund“ wurden zwangssterilisiert. „Frauen wurden in der NS-Zeit oft auf ihre reproduktive Funktion reduziert und instrumentalisiert, insbesondere im Zusammenhang mit der Bevölkerungsförderung und der Ideologie des arischen Nachwuchses. Es gab kein Recht auf Selbstbestimmung der Frau, wie es für uns heute selbstverständlich ist“, sagt Univ.-Prof. Herbert Kiss, Leiter der Abteilung für Geburtshilfe und feto-maternale Medizin an der MedUni Wien. Längst gehörte darum dieses Thema aufgearbeitet und Lehren daraus gezogen.