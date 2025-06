Zu Kriegsende vor 80 Jahren war Europa ein schwer verwundeter Kontinent; die Menschen geschunden und entwurzelt. Zwangsrekrutiert oder vertrieben, hatten Millionen ihre Heimat verloren und saßen nach 1945 zu Tausenden auch in Österreich fest. Fünf Prozent der Gesamtbevölkerung waren damals Flüchtlinge, darunter ausländische Zwangsarbeiter*innen, ehemalige KZ-Insass*innen, Kriegsgefangene, zivil deportierte Menschen – Scharen sogenannter Displaced Persons (DP), Menschen, die aufgrund der Kriegswirren fern ihrer Heimat lebten und ohne Hilfe nicht zurückkehren oder weiterreisen konnten. Sie alle wurden zunächst in Camps untergebracht. Eines der Größten war in Linz, wo 10.000 auf die Emigration warteten.

Weltweit kam es damals zu gewaltigen Wanderungsbewegungen, die über viele Jahre von der IRO (International Refugee Organisation) und der UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) gemanagt wurden. „Halb Europa war damals auf der Straße, und zwar meist zu Fuß. Die einen wollten heim, die anderen weiter, möglichst zu einem Hafen, von wo sie, in der Hoffnung auf ein besseres Leben, in die Neue Welt ausreisen konnten. Diese Leute waren von Ländern wie Amerika, Australien, Kanada als Arbeitsmigrant*innen sehr gesucht“, sagt Kerstin von Lingen von der Universität Wien und deutet damit an, „dass die Migration damals von globaler Dimension war, und zwar „in einem weitaus größeren Ausmaß als heute“.

Digitale Unterstützung

Den großen transnationalen Verbindungen von Migrationsströmen nach dem Weltkrieg, die von österreichischen Displaced Persons-Lagern ausgingen, spürt die Wissenschafterin aktuell in zwei großen Forschungsprojekten nach: „Norms, Regulation and Refugee Agency“ und „Global Resettlement Regimes“. Dazu nutzt Kerstin von Lingen u. a. die Methode der Digital Humanities – ein Fachgebiet, das, grob gesagt, modernste digitale Anwendungen nutzt, um Forschungsfragen der Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften in größerem Maßstab zu visualisieren. „Sehr schön lässt sich das etwa an dem Migrationsstrom von Österreich nach Paraguay der Jahre 1946/47 darstellen. Das Land hatte damals großen Bedarf an Ingenieuren, auch an Erntehelfer*innen in der Landwirtschaft. So erhielten auf einen Schlag 30.000 Menschen eine Einwanderungsgenehmigung.“