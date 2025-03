Verschwörungstheorien: Warum Menschen über 50 so oft abdriften

Pohl: Auch die Sorge um Kinder kann ein Narrativ sein, was besonders gut in dieser Generation verfängt. Deswegen verbreiten sich dort auch besonders die Theorien rund um QAnon, die von gefangenen Kindern in Verliesen ausgehen. Manchmal bestehen finanzielle Sorgen, beispielsweise um die bevorstehende Rente, dann richtet sich die Wut gegen „die da oben“. Auch politische Themen, Krisen oder Ängste vor Überfremdung bieten Nährboden für Verschwörungstheorien.

Pohl: In der Tat richten sich viele Angebote zum Medienkompetenztraining oder zur Aufklärung über Verschwörungstheorien vor allem an junge Menschen. Gerade die Generation 50+ ist ja aber nicht mit dem Smartphone groß geworden. Wir wollen deutlich machen, dass ein hoher Bedarf an neu gedachten Angeboten für diese Zielgruppe besteht.

Welche Rolle spielt die formale Bildung?

Pohl: Grundsätzlich kann man festhalten, dass der Bildungsgrad wenig Auswirkung hat. Vielmehr können biografische Faktoren eine Rolle spielen. Wenn man etwa gerade in einer Lebensphase ist, in der man den Job verliert, oder in Rente geht, stellt sich die Frage: Wodurch definiere ich mich jetzt? Gemeinsam ist vielen Menschen in Filterblasen ein geteiltes Feindbild, wie „Big Pharma“ oder „der böse Staat“.

Im Buch widmen Sie ein Kapitel dem Empty-Nest-Syndrom, das häufig in dieser Lebensphase auftritt, wenn die Kinder ausziehen. Wie gefährlich ist das plötzliche Vakuum?

Pohl: Der Auszug der Kinder stellt für viele Eltern einen tiefen Einschnitt dar und geht manchmal mit Gefühlen wie Einsamkeit, Sinnverlust und Unsicherheit einher. In dieser Phase suchen viele nach neuer Orientierung und Zugehörigkeit. Verschwörungsideologien bieten ein Gefühl von Kontrolle in einer unsicheren Welt. Außerdem trifft man Gleichgesinnte, was das soziale Vakuum nach dem Auszug der Kinder ausfüllen kann. Wenn also die elterlichen Aufgaben wegfallen, kann sich dadurch eine neue Aufgabe oder gar „höhere Mission“ ergeben, indem man zum Beispiel gegen die dunklen Mächte kämpft, sich für „die Wahrheit“ einsetzt oder Ähnliches. Das kann sich sehr sinnstiftend anfühlen.