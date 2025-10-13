Tierisches Comeback in Österreich: Von Bär, Elch und echten Heimkehrern

Wildtiere kennen keine Grenzen. Jüngst tappte ein Bär in Pfunds in die Fotofalle. Das Schwergewicht stammte vermutlich aus der Trentiner Population und kam zur Stippvisite nach Tirol. Davor spazierte Elch Emil aus Polen über Tschechien nach Österreich, wanderte mehr als ein Monat zickzack durch Nieder- und Oberösterreich, bis er schließlich sicher Richtung Böhmerwald abgeschoben wurde.

Beide Spezies haben das Potenzial, Hierzulande wieder heimisch zu werden. Sie sind nicht die einzigen.

Von Ameisenjungfer (ausgestorben) bis Wiesenknopf-Feuerzikade (vom Aussterben bedroht): Die Rote Liste der gefährdeten Tierarten in Österreich ist lang. Der letzte gebürtige Braunbär verschwand 2011. Für Elche belegen Knochenfunde ein mitteleuropäisches Vorkommen von der Prähistorie bis ins Mittelalter; erst seit den 1990er-Jahren schauen fallweise Besucher à la Emil vorbei.

Arten sterben wegen Bejagung, Nahrungsmangel und Verlust von Lebensraum aus

„Es gibt viele Arten, darunter Säuger, aber auch Vögel, die gerne bejagt wurden. Die besseren Schusswaffen ab Ende des 18. Jahrhunderts trugen zu ihrer Ausrottung bei“, sagt Christian Pichler von der Umweltschutzorganisation WWF.