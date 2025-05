Spaghetti Cacio e Pepe: Physiker finden Schlüssel zur perfekten Pasta-Soße

Maisstärkemix statt Nudelwasser

Um das Rezept für zwei Portionen zu perfektionieren, gelte es, statt Nudelwasser 5 Gramm Maisstärke in 50 Milliliter Wasser aufzulösen und die Mischung leicht zu erhitzen, bis diese eindickt.

Anschließend, so raten die Fachleute um Studienleiter Ivan Di Terlizzi, sollten nochmals 100 Milliliter Wasser beigemengt und die Mischung zum Abkühlen beiseitegestellt werden – bevor 200 Gramm Käse untergehoben werden und alles mit schwarzem Pfeffer verfeinert wird.

Final sollte die so entstandene Soße nun mit 300 Gramm bissfest gekochten Nudeln vermischt werden. Wichtig: Die Pasta sollte in leicht gesalzenem Wasser gekocht, danach in ein Sieb zum Abtropfen gegossen und in leicht abgekühltem Zustand der Soße zugeführt werden.

Dieser Schritt verhindert, dass die übermäßige Hitze die Soße destabilisiert. Zum Schluss kann noch ein wenig zurückbehaltenes Nudelwasser verwendet werden, um die Konsistenz nach Bedarf anzupassen.