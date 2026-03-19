Forscher: Social-Media-Verbot kann Kindern schaden

Das in Australien geltende Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren greift laut der Salzburger Kinderanwältin Johanna Fellinger in die Kinderrechte ein. Österreichs Kinder- und Jugendanwaltschaften fordern stattdessen, dass bestehende Regeln konsequent umgesetzt und die Plattformen reguliert werden. Es brauche EU-weite Lösungen, und die Medienkompetenz der Kinder müsse gefördert werden.

Psychische Gesundheit könnte leiden Ähnlich sehen es Experten der Flinders University. Eine Zugangsbeschränkung könne nur begrenzte Wirkung haben, wenn die Social-Media-Plattformen nicht selbst verpflichtet würden, sicherere Umgebungen zu schaffen, um zu verhindern, dass junge Nutzer auf schädliche Inhalte zugreifen. Die US-Forscher warnen zudem davor, dass ein solches Verbot auch diejenigen trifft, die soziale Medien nutzen, um junge Menschen positiv zu beeinflussen, darunter Dienste für psychische Gesundheit. "Soziale Medien sind zu einem der wichtigsten Kanäle geworden, über die Forscher und Hilfsdienste mit Jugendlichen in Kontakt treten. Veränderungen beim Zugang zu sozialen Medien bedeuten, dass wir neue Wege brauchen, um junge Menschen zu erreichen und sicherzustellen, dass ihre Stimmen weiterhin gehört werden", so Flinders-Forscherin Bridianne O'Dea. Andererseits gebe es genügend Scharlatane im Netz, die Kindern psychisch schaden.