Schweighöfer spricht sich für Social-Media-Verbot für Kinder aus

Schauspieler Matthias Schweighöfer begrüßt die Debatte um ein Social-Media-Verbot für Kinder in Deutschland. "Für Kinder finde ich das interessant", sagte der 45-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Anders sei es jedoch für ältere Jugendliche. "Für die Generation, die Covid miterlebt hat, finde ich das schwierig." Die Corona-Zeit habe starken Einfluss auf das Medienverhalten der jungen Menschen gehabt, sagte Schweighöfer. "Seitdem das passiert ist, waren die Kinder damals in dieser digitalen Welt." Wie solle man ihnen das wieder nehmen, fragte er. "Weil du kannst ja auch nicht jemandem sagen: "Ey, du kriegst jetzt ein Spielzeug – und jetzt nehme ich es dir einfach wieder weg"". Die Zeit der Pandemie sei eine extreme Zeit für die Kinder gewesen. Trotzdem müsse man über Maßnahmen wie Kindersicherung nachdenken, betonte er.

Australien hatte im Dezember ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige eingeführt. In weiteren Ländern - darunter auch Österreich - wird an ähnlichen Maßnahmen gearbeitet. In Deutschland haben sich die Regierungsparteien CDU und SPD für Altersgrenzen ausgesprochen. Schweighöfer: Keine Apps auf dem Handy, die ablenken Die Welt sei gerade sehr im Wandel. "Es ist einfach eine wirklich unsichere Zeit", sagte der 45-Jährige. "Ich habe mich auch gefragt, wie kriegt man da so ein bisschen Leichtigkeit in die Welt, weil du kannst dich natürlich aufrauchen mit so vielen News jeden Tag." Für sich selbst habe er Konsequenzen gezogen. "Ich habe alles runtergerechnet. Also wirklich maximal am Tag zehn Minuten auf etwas gucken, wo man mit Nachrichten influenced wird – weil das ist ja eine Never-Ending-Story", erzählte er. "Ich habe auf meinem Telefon keine Apps mehr, die mich ablenken. Und das ist irgendwie ganz gut."