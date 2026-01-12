Matthias Schweighöfer: Hochzeit mit Ruby O.Fee - in unkonventionellen Outfits

Erstmals getroffen habe er Ruby O. Fee am Set des zweiten Teils von "Bibi und Tina", verriet Matthias Schweighöfer einmal gegenüber der Zeitschrift Gala. Das ist mittlerweile einige Jahre her. "Danach habe ich Ruby ab und zu mal für meine Filme gecastet", erzählte der Schauspieler dem Magazin. Verliebt haben sie sich relativ schnell: "Das war relativ schnell klar nach dem ersten Tee. Ja, es gab Tee mit Milch und Keksen." Ihre Beziehung haben Schweighöfer und Ruby O. Fee 2019 offiziell gemacht.

Matthias Schweighöfer: "Wir haben es getan"

Nun deuten Fotos auf Schweighöfers Instagram-Account darauf hin, dass die beiden geheiratet haben.