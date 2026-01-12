Stars

Matthias Schweighöfer: Hochzeit mit Ruby O.Fee - in unkonventionellen Outfits

Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer bei den Filmfestspielen in Venedig
Schweighöfer und Fee hatten ihre Beziehung im Februar 2019 öffentlich gemacht.
12.01.26

Erstmals getroffen habe er Ruby O. Fee am Set des zweiten Teils von "Bibi und Tina", verriet Matthias Schweighöfer einmal gegenüber der Zeitschrift Gala. Das ist mittlerweile einige Jahre her. "Danach habe ich Ruby ab und zu mal für meine Filme gecastet", erzählte der Schauspieler dem Magazin. Verliebt haben sie sich relativ schnell: "Das war relativ schnell klar nach dem ersten Tee. Ja, es gab Tee mit Milch und Keksen." Ihre Beziehung haben Schweighöfer und Ruby O. Fee 2019 offiziell gemacht. 

Matthias Schweighöfer: "Wir haben es getan"

Nun deuten Fotos auf Schweighöfers Instagram-Account darauf hin, dass die beiden geheiratet haben. 

"Wir haben es getan", schrieb der deutsche Filmstar am 12. Jänner unter zwei Fotos. Auf einem der Bilder sind offenbar er und Fee in weißen Outfits zu sehen - sie zeigen sich allerdings von hinten. Das andere Fotos zeigt zwei Ringe. 
 
Die Braut entschied sich für einen superkurzen Mini-Kleid, dazu trug Fee schwarze Strümpfe. Schweighöfer scheint eine weiße Jeans-Jacke zu seiner weißen Hose zu tragen (zu sehen hier). 
Es sieht also ganz danach aus, als hätte das Paar "ja" gesagt. Im Kommentarbereich unter dem Posting gratulieren zahlreiche Fans zur Hochzeit. 

"Herzlichen Glückwunsch zur Vermählung", schreibt etwa ein User. "Was für eine wundervolle Nachricht. Hoffe ihr bleibt lange glücklich", frohlockt ein weiterer. 

Schweighöfer und Fee haben ihren aktuellen Beziehungsstatus bisher nicht offiziell bekannt gegeben - und doch verraten die Fotos mehr als tausend Worte. 

