Schön & schockierend: Wissenschaftler visualisiert Klimawandel

Den Klimawandel als modernes Kunstwerk darstellen? Ed Hawkins, seines Zeichens Klimaforscher an der University of Reading, hat genau das in die Tat umgesetzt.

Hawkins leitet das "Climate Lab Book", ein Blog, der von Klimaforschern bespielt wird und als solches „ein Experiment der Open-Source-Klimaforschung“ darstellt, wie es auf der Website des Blogs heißt. Gastbeiträge sind auf der Plattform ausdrücklich erwünscht. Ziel ist, wissenschaftliche Zusammenarbeit durch eine offene Debatte zu fördern und das Verständnis des sich wandelnden Weltklimas so zu verbessern.

Auch Hawkins selbst veröffentlicht im "Climate Lab Book" regelmäßig Beiträge. Vergangen Woche publizierte er einige Infografiken, die auf den ersten Blick wie moderne Kunst aussehen. Beschäftigt man sich genauer mit den bunten Bildern, erkennt man, dass sie de die jährliche Durchschnittstemperatur in England, den USA und Toronto visualisieren – von der jeweils verfügbaren ersten bis zur aktuellsten Temperaturaufzeichnung. In Form von geometrischen Streifen in verschiedenen Blau- und Rottönen.