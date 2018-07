Schlucken statt spritzen: Eine Insulin-Tablette für Diabetiker?

Alexandra Kautzky-Willer, Präsidentin der Österreichischen Diabetes Gesellschaft, ist dennoch vorsichtig mit Euphorie: „Im Unterschied zu bisherigen Versuchen ist die hohe Bioverfügbarkeit dieser Tablette schon besonders – es konnten tatsächlich die Konzentrationen gemessen werden, die wir derzeit als Injektion verabreichen. Ich glaube aber nicht, dass es die Tablette so bald geben wird – vorerst waren die Versuche nur an Ratten erfolgreich.“ Indische Forscher hatten im Jahr 2017 mit einer ähnlichen Erfolgsmeldung aufhorchen lassen. Auch in ihren Tests wurde das Insulin mit einer Schutzschicht ummantelt. Auch hier gelang es, dass es nicht abgebaut wurde. „Das Problem war, dass 50-mal höhere Konzentrationen des Insulins notwendig waren, um den Effekt der Spritze zu erreichen. Die Tablette ist wegen der deutlich höheren Kosten nie in Produktion gegangen“, erklärt Kautzky-Willer.