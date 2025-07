Wer Schnappschüsse aus dem Urlaub oder Pläne zu selbigem online postet, lockt Einbrecher an.

Davor warnt der Versicherer Allstate. In einer Umfrage in Kanada hat sich herausgestellt, dass 32 Prozent derjenigen, die in den sozialen Medien aktiv sind, vor oder während ihres Urlaubs ihre Reisepläne offenlegen. Bei den 18- bis 34-Jährigen sind es sogar 51 Prozent. "Das Posten von Selfies aus dem Strandurlaub kann die Sicherheit des Eigentums gefährden", heißt es dort.

Die Ergebnisse der Studie können auch für Österreich nützlich sein.