Warum manche Babys mehr schreien als andere

Forscherinnen und Forscher der Universität Uppsala und des Karolinska Instituts in Schweden haben untersucht, wie stark Gene und Umwelt das Verhalten von Säuglingen in den ersten Lebensmonaten beeinflussen – insbesondere in Bezug auf Schreien, Schlafen und Beruhigung. Ihre Ergebnisse wurden kürzlich im Fachjournal JCPP Advances veröffentlicht.

Die Studie basiert auf Befragungen von Eltern von rund 1.000 Zwillingen aus ganz Schweden. Sie beantworteten Fragen zum Verhalten ihrer Kinder, als diese zwei und später erneut fünf Monate alt waren. Dabei zeigte sich: Die Dauer, die Babys täglich mit Weinen verbringen, ist zu einem großen Teil genetisch bedingt.

„Wir haben festgestellt, dass Weinen weitgehend genetisch bedingt ist. Im Alter von zwei Monaten erklären die Gene etwa 50 Prozent der Weinintensität. Im Alter von fünf Monaten sind es sogar bis zu 70 Prozent. Für Eltern kann es beruhigend sein zu wissen, dass das Weinen ihres Kindes weitgehend genetisch bedingt ist und sie selbst nur begrenzte Möglichkeiten haben, die Weinintensität ihres Kindes zu beeinflussen“, erklärt Charlotte Viktorsson, Psychologin und Hauptautorin der Studie.

Die Forscher konnten auch klären, was den übrigen Anteil beeinflusst: sogenannte individuelle Umweltfaktoren – also Umstände, die sich von Kind zu Kind unterscheiden, aber aus den Fragebögen nicht exakt abgeleitet werden konnten.