Artenbotschafter 2026: Diese Tiere sind die Gewinner des Jahres

Alpenmurmeltier, Rothirsch oder Mauswiesel – das war heuer die Frage. Der Naturschutzbund stellte die drei heimischen Spezies aus demselben Lebensraum im Oktober zur Wahl. 2.186 Naturinteressierte beteiligten sich an der Abstimmung über das „Tier des Jahres 2026“. Das Mauswiesel, das als weltweit kleinster Beutegreifer in offenen Landschaften und Wäldern braun, im winterlichen Hochgebirge weiß unterwegs ist, machte das Rennen. Nun haben Fachleute auch die restlichen Artenbotschafter für kommendes Jahr gekürt. Von Alien (Kirschlorbeer) über Einzeller (Kraken), Mineral (Epidot), Nutztier (Tux-Zillertaler Rind, Mangaliza und Turopolje Schwein) und Pilz (Zweisporigen Stachelspor-Koralle) bis zur Streuobstsorte (Traxleder Apfel) heben Naturschützer und Wissenschaftler alljährlich einen Vertreter „ihrer“ Tier- bzw. Pflanzenwelt hervor, um auf die heimische Biodiversität hinzuweisen. Der Naturschutzbund als Sammelstelle will damit „den teils unbekannten, teils verkannten oder gefährdeten ,Gewinnern‘ mehr Aufmerksamkeit verschaffen“. Eine Auswahl an tierischen Stars für 2026.

Der Warzenbeißer, eine bullige Heuschrecke, z.B. ist ein hochsensibler Anzeiger für den Zustand eines Biotops. Das „Insekt des Jahres 2026“, das durch Reiben seiner Schrillkante an den Vorderflügeln laute Gesänge erzeugt, reagiert empfindlich sowohl auf zu hohe und dichte Vegetation als auch auf eine intensivierte Nutzung oder Überdüngung von Flächen. Ausgewählte Spezies sind Stellvertreter für Tierfamilien oder Ökosysteme Ein internationales Kuratorium holte den bissigen Kerf – seinem Magensaft wurde einst heilsame Wirkung zugeschrieben – für Österreich, Deutschland und die Schweiz vor den Vorhang. BatLife Europe wiederum ernannte den Kleinen Abendsegler zur „Fledermaus des Jahres 2026“. Nyctalus leisleri ist in modernen Kulturlandschaften zahlreichen Bedrohungen ausgesetzt. Den fliegenden Säugern fehlt Unterschlupf in Baumhöhlen. Zudem setzt ihnen der massive Rückgang von Insekten zu. Nicht zuletzt verursachen Windräder schwere bis tödliche Verletzungen. Der Kleine Abendsegler steht daher auf Österreichs Roter Liste der gefährdeten Arten.