Mysteriöse Fälle: Was haben Aale in den Nasen von Robben zu suchen?

Ursache ungewiss

Doch wie ist das Phänomen an sich überhaupt zu erklären? Den Forschern zufolge würden Mönchsrobben bei der Futtersuche oft Mund und Nase in Spalten von Korallenriffen, unter Felsen oder in den Sand rammen. Dies diene dazu, Beute, die sich möglicherweise vor ihnen versteckt, aufzuspüren.

Es sei also denkbar, dass ein Aal sich in dieser Situation in die Enge getrieben fühlte und nur mehr die Flucht nach vorne – in das Nasenloch der Robbe – antreten konnte.

Möglich sei theoretisch auch, dass die Robben die Aale zuvor geschluckt und dann wieder ausgespien hätten – aber eben durch die falsche Körperöffnung.

Wer sich Sorgen um die Robben mit den gestopften Nasenlöchern macht, der sei beruhigt: Laut den Wissenschaftlern seien alle Tiere aus ihrer misslichen Lage befreit worden. "Der Aal wurde vorsichtig und erfolgreich entfernt." Die Robben hätten auch keine bleibenden Schäden davongetragen.

Unter anderem sieht Littnan die Vorfälle wohl unterm Strich relativ gelassen: "Man sieht einige sehr merkwürdige Dinge, wenn man die Natur lange genug beobachtet, und das könnte am Ende eine dieser kleinen Kuriositäten und Geheimnisse unserer Karriere werden, über die wir uns in 40 Jahren in der Pension immer noch wundern werden."