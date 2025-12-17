Ein Bündel filigraner Stiele mit zarten Blättern, dazwischen kleine, perlenartige, weiße Beeren: Die immergrüne Mistel entzückt an trüben Wintertagen durch ihre frische Optik. Ihr charmanter Charakter wird durch eine Tradition verstärkt, die eng mit der an sich leicht giftigen Pflanze verbunden ist: In vielen westlichen Kulturen gilt es als Brauch, sich unter einem Mistelzweig zu küssen. Unter dem Mistelzweig: Warum ist der Kuss ein Muss? In so mancher Romantikkomödie war der Anblick eines Mistelzweiges schon Ausgangspunkt einer großen Liebesgeschichte. Auch in der Popmusik wird der Kuss unter dem Mistelzweig immer wieder beschworen. Was viele nicht wissen: Die Geste hat eine tief verwurzelte kulturelle Bedeutung. Ursprünglich stammt der Brauch aus England, wo die Beeren im 18. Jahrhundert angeblich als "Kuss-Kugeln" bezeichnet wurden. Der Überlieferung nach dürfen sich Menschen, die sich unter dem Zweig begegnen, küssen. Für jeden Kuss muss der Mann eine der Beeren vom Zweig pflücken. Sind alle Beeren gepflückt, wird das Paar mit immerwährender Liebe belohnt.

Schmarotzende, immergrüne Büschel Unter Botanikern genießt die Mistel einen weniger romantischen Ruf: Sie gehört zu den sogenannten Halbschmarotzern. Sie betreibt zur Energiegewinnung zwar selbst Photosynthese, zapft ihren Wirtsbaum aber für Wasser und Nährstoffe an. Dafür lassen Mistelzweige ihre Senkwurzeln über Jahre hinweg vom Gewebe des Wirtes umwuchern. Langfristig, heißt es, kann ein Mistelbefall einen Baum schwächen und anfälliger für Krankheiten, Trockenheit oder andere Stressfaktoren machen. Dem widerspricht eine neue US-Studie: Demnach verursachen Misteln keine wesentlichen Schäden an ihren Wirtsbäumen. Forscher begutachteten im Bundesstaat Oregon die Kronen von Bäumen in städtischen Gebieten und stellten fest, dass selbst stark befallene Bäume überwiegend in gutem Zustand waren. Ein gesunder Baum könne wohl gut mit den Mistelbüschen leben, folgern die Studienautoren. Die Misteln befielen zudem fast nie ganz junge Bäume, die Nährstoffe für ihr Wachstum noch dringender benötigen. Das Forschungsteam vermutet, dass Misteln der städtischen Natur insgesamt eher zuträglich sind – insbesondere, weil ihre klebrigen Beeren im Herbst und Winter eine wichtige Nahrungsquelle für zahlreiche Vogelarten darstellen. Tatsächlich gelangen die klebrigen Samen des Mistelbusches über Vogelkot in die Rinde des Wirtsbaums. Dort keimen sie langsam: Erst im zweiten Jahr zeigt sich ein zarter Trieb, und es dauert rund fünf Jahre, bis die ersten Beeren reifen.

Wissenswertes zur Mistel Ihren lateinischen Namen trägt die Mistel nicht ohne Grund: "Viscum album" bedeutet so viel wie "weißer Leim". Man bleibt im wahrsten Sinne des Wortes an ihr kleben, im Inneren der Früchte befindet sich das klebrige Fruchtfleisch der Beeren. In Mitteleuropa gibt es drei Unterarten der Mistel: Die Laubholzmistel besiedelt verschiedene Baumarten, darunter Waldbäume wie Linde und Pappel sowie häufig Obstbäume. Bei der Tannenmistel und der Kiefernmistel ist der Name bei der Wirtsuche Programm. In Baumkronen können die kugeligen Büsche bis zu 70 Jahre alt werden und einen Durchmesser von bis zu einem Meter erreichen.

Mystische Pflanze Die Mistel ist seit jeher von mystischer Symbolik umgeben. Lange rätselte der Mensch, wie die Pflanzen ohne klassische Wurzeln hoch oben in den Bäumen gedeihen können. Die Gewächse wurden als Geschenke der Götter interpretiert. Man schrieb ihnen Zauber-, Schutz- und Heilkräfte zu. Die Christen übernahmen die Verbindung der Mistel zum Weihnachtsfest aus den Bräuchen der Germanen und Kelten zur Wintersonnenwende im Dezember. Nach dem 21. Dezember, wenn die Sonne ihren Tiefpunkt überschritten hat, wurden die Räume und Türrahmen traditionell als Symbol der Wiedergeburt der Sonne mit Mistelzweigen geschmückt. Wer sich unter dem Zweiglein küsst, wird mit Glück und Fruchtbarkeit beschenkt. In der nordischen Mythologie rankt sich eine Sage um die Mistel: Ein aus einem Mistelzweig geschnitzter Pfeil soll den Sohn der Göttin Frigga getötet haben. Ihre Tränen verwandelten sich in die weißen Beeren der Mistel. Als ihr Sohn wieder zum Leben erwachte, küsste Frigga vor Freude jeden, den sie unter dem Baum traf, an dem die Mistel wuchs. Manchen wird die Mistel aus den Abenteuern von Asterix und Obelix bekannt sein: Der Geschichte nach braute der Druide Miraculix sein zauberkraftverleihendes Gebräu aus Mistelzweigen.