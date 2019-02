Marathon: Wann fällt die Zwei-Stunden-Marke?

Schon einmal fehlten nur 25 Sekunden

Doch die Statistik kann auch überlistet werden: Der aktuelle Rekordträger Eliud Kipchoge ist der Zwei-Stunden-Marke bereits einmal sehr nahegekommen. Das war im Mai 2017 – nur 25 Sekunden fehlten. Allerdings war es kein offizieller Marathonlauf, sondern ein inoffizieller Marketinglauf des Sportartikelherstellers Nike. „Es ist durchaus denkbar, dass die Marke in einem inoffiziellen Versuch früher fällt. Es werden hier aber Methoden herangezogen, die in einem offiziellen Marathon nicht erlaubt sind. Es wird also auch danach noch spannend bleiben, wann der erste die Marke aus eigener Kraft unterbietet“, meint Simon Angus.

Irgendwann ist allerdings Schluss. Der menschliche Körper hat beim Marathon seine Grenze und die liegt nicht nur laut den Berechnungen von Angus bei einer Zeit von 1:58:05. Auch andere Wissenschaftler kommen zu einem ähnlichen Ergebnis.