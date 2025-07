Vanille in Gefahr: Klimaextreme könnten weltweite Produktion beeinträchtigen

Der Klimawandel verändert die Lebensräume von Vanillepflanzen – und könnte so langfristig die weltweite Vanilleproduktion beeinträchtigen. Ein Team der belgischen Universität Leuven und der Universität von Costa Rica berichtet im Fachjournal Frontiers in Plant Science, dass zunehmende Klimaextreme die Lebensräume wilder Vanille-Arten – bisher meist in tropischen Regionen Mittelamerikas – und ihrer meist tierischen Bestäuber verändern.

So könnten einige Regionen für die Pflanzen attraktiver werden, für die Insekten, die die Pflanzen bestäuben, hingegen keine geeigneten Lebensbedingungen mehr bieten. Durch diese Veränderungen könnten sich die Lebensräume von Bestäubern und Bestäubten künftig weniger überschneiden, sodass weniger Bestäubung stattfindet.

"Der Erhalt der natürlichen Populationen dieser wilden Arten und damit der großen genetischen Vielfalt, die sie repräsentieren, ist von entscheidender Bedeutung, um die Zukunft der Vanille zu sichern", schreibt das Team in einer Mitteilung.