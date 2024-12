Japankäfer: Das "Alien des Jahres" wird 2025 Österreich erreichen

„Ein Einzelnachweis ist kein Problem. In Massen kann der Käfer aber großen Schaden in der Landwirtschaft anrichten“, sagt Trcka-Rojas. Die rund 10 mm langen, 6 mm breiten Sechsfüßer haben Appetit auf mehr als 400 Pflanzenarten. Während sich die Engerlinge an den Wurzeln v.a. von Gräsern satt fressen, stechen die erwachsenen Tiere die Früchte an und vertilgen die Blätter – vom Skelettier- bis zum Kahlfraß. Ernteausfälle bei u.a. Apfel, Beeren, Mais und Wein sind die Folge.

„Es gibt ein paar heimische Arten, die dem Japankäfer zum Verwechseln ähnlich schauen“, verweist die Biologin auf harmlose Verwandtschaft. Im Gegensatz zum metallisch grünen Alien hat der ansässige Gartenlaubkäfer einen schwarzen Kopf. Dem Südlichen Getreidelaubkäfer wiederum fehlen die für den Bioinvasor typischen Büschel am Hinterleib. Der Rosenkäfer ist gänzlich grün und etwas kleiner als sein Doppelgänger. Der Nützling trägt zur Bestäubung bei und ist wichtiges Glied der Nahrungskette. Seine Larven halten sich im Beet an Unkrautwurzeln schadlos, zudem lockern sie die Erde auf.