Warum Forscher über die Hunde von Tschernobyl rätseln

Seither ist die Forschung von den Hunden in Tschernobyl fasziniert. So fand der US-amerikanische Biologe Timothy Mousseau heraus, dass sich die Hunde genetisch stark von anderen Hunden auf der Welt unterscheiden. Er untersuchte mehrere Rudel und entdeckte: Je näher sie an den Reaktor-Ruinen leben, desto größer sind die genetischen Veränderungen.

Die Gründe dafür schienen offensichtlich. Die radioaktive Strahlung habe zu Mutationen geführt.

Suche nach den Ursachen

Eine neue Studie, die vor Kurzem in der Fachzeitschrift Plos One veröffentlicht worden ist und an der ebenfalls der Biologe Mousseau beteiligt war, kommt aber zu einem anderen Schluss: Die Forscher fanden keine Beweise für eine solche erhöhte Mutationsrate bei den Hunden. Radioaktive Strahlung kann also nicht die Ursache für die Unterschiede im Genom der Tiere rund um das Atomkraftwerk sein.