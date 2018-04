Golfstrom um 15 Prozent langsamer: Der Norden wird kälter

Im Norden wird es also kälter – obwohl sich das Klima weltweit erwärmt. Was paradox klingt, ist für die Forscher logisch: Weil das Eis in der Antarktis schmilzt und weil es wegen der höheren Temperaturen vermehrt zu Regenfällen kommt, gelangt mehr Süßwasser ins Meer – das Wasser wird weniger salzig, womit die Dichte des Wassers abnimmt, es also weniger schwer wird. Es sinkt nicht mehr so schnell von der Oberfläche in die Tiefe (Grafik). „Man muss sich das wie ein Riesenförderband vorstellen, das von der Arktis bis zur Antarktis Wasser führt. Wird es an einer Stelle gebremst, wird es überall langsamer“, erläutert Gerhard Herndl, Meeresbiologe der Uni Wien.

Eine weitere Verlangsamung des Golfstroms hätte weitreichende Folgen: Der wegen des Klimawandels ohnehin steigende Meeresspiegel könnte an der US-Küste noch stärker zunehmen – gefährlich für Städte wie New York oder Boston. Und in Europa könnte es zu mehr Stürmen kommen.

Wenn jetzt weniger warmes Wasser in den Norden gelangt, wird dann die Eisschmelze in der Arktis gestoppt? „Nein“, sagt Stefan Rahmstorf: „Die bislang beobachtete Abkühlung trifft keine eisbedeckten Meeresgebiete, und auch nicht die Luft über dem grönländischen Eispanzer.“ Außerdem sei der Effekt der Meeresströmungen im Winter am größten – die Eisschmelze werde aber vor allem durch warme Sommertemperaturen getrieben.