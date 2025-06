Glühwürmchen im Höhenflug: Drei Arten strahlen in Österreich

Heute ist Biolumineszenz an Land selten – an Diversität und Intensität. Weltweit gibt es rund 2.000 Leuchtkäferarten , in Österreich strahlen drei davon.

Biolumineszenz: Chemische Reaktionen in speziellen Zellen ermöglichen Leuchtkäfern, kaltes Licht zu erzeugen: Durch das Enzym Luciferase und Sauerstoff wird Luciferin aufgespalten. Die Insekten geben die dabei freigesetzte Energie als Licht ab. Die heimischen Arten tun das über das Hinterteil, in dem auch eine reflektierende Schicht liegt.

Der häufigste Überflieger Hierzulande ist das Kleine Glühwürmchen. Das geflügelte Männchen signalisiert dem leuchtenden Weibchen am Boden, dass es für die Fortpflanzung bereit ist.

Das Große Glühwürmchen ist etwas seltener als das Kleine

Der große Verwandte ist etwas seltener. Nur die bis zu 20 mm langen Weibchen glühen artspezifisch, die potenziellen Partner sind eher Funseln.

Der Kurzflügel-Leuchtkäfer, der gar nicht abhebt, blinkt matt im Zwei-Sekunden-Takt, gefolgt von unregelmäßigen Pausen.

In anderen Regionen der Erde – vor allem in den Tropen – dagegen wird nach allen Regeln der Kunst angebandelt, schließlich will man sich richtig verstehen und vermehren. Da gibt es Dauerbrenner, Schnellredner, Unterhaltungskünstler und Imitatoren, die Fremdsprachige in die Falle locken.