Ab Sonntag ticken die Uhren im Land wieder normal. In der Nacht auf 26. Oktober wird die Zeit um eine Stunde zurückgestellt. Heißt: eine Stunde mehr Schlaf. „Für unseren Körper ist das grundsätzlich die besser verträgliche Variante der Zeitumstellung“, weiß Petra Tontsch-Eder, Klinische Psychologin am Salzkammergut Klinikum in Gmunden.

Auch wenn diese den Beginn der dunklen Zeit markiert, zeigen Untersuchungen, dass uns die Umstellung auf die Winterzeit leichter gelingt als jene im Frühjahr. Schlaf ist also nicht das Problem. Das größere Übel ist der Lichtmangel, der mit der herbstlichen Umstellung einhergeht. Obwohl die Winterzeit anfangs das Tageslicht am Morgen etwas nach vorne verlagert, verkürzt sich insgesamt die gefühlte Tageslichtdauer im Alltag.

Tageslicht ist jedoch entscheidend für guten Schlaf in der Nacht sowie Konzentration und Wachheit am Tag. Es steuert unsere innere Uhr, indem es die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin hemmt. Bei Dunkelheit wird Melatonin produziert, was Müdigkeit verursacht. „Eine Lichtstärke von mindestens 2.500 Lux – wie sie selbst an einem trüben Wintertag im Freien erreicht wird – ist notwendig, um die Melatoninproduktion vollständig zu unterdrücken und den Körper in den Wachzustand zu versetzen“, so die Expertin.

Was man tun kann, wie lange der Körper braucht, um sich anzupassen und welche Strategien es in Familien mit unterschiedlichen Chronotypen gibt, hat Expertin Tontsch-Eder im Interview mit dem KURIER beantwortet.

Wie lange dauert es im Durchschnitt, bis sich der menschliche Körper vollständig an die Winterzeit angepasst hat?

Körperlich kann die Umstellung innerhalb eines bis weniger Tage verkraftet werden, die Umstellung auf die Sommerzeit bereitet größere Probleme. Besonders kleine Kinder, aber auch ältere Menschen, oder Menschen, die bereits unter Schlafstörungen leiden, reagieren sehr empfindlich auf die Zeitumstellung. Für kleine Kinder sind Regelmäßigkeiten und rhythmische Abläufe im Verhalten sehr wichtig, sie geben Halt und Sicherheit. Ältere Menschen leben häufig mehr nach ihren inneren Taktgebern und haben nicht selten ein geringeres Schlafbedürfnis.

Welche Rolle spielt Routine im Alltag bei der Bewältigung der Zeitumstellung?

Routinen zählen zu den sogenannten „exogenen“ Zeitgebern. Essenszeiten sind neben dem Tageslicht einer der wichtigsten exogenen Zeitgeber. Deshalb sind Änderungen bzw. Unregelmäßigkeiten beim Essen für die Entrhythmisierung ebenfalls von großer Bedeutung. Wird Regelmäßigkeit bei den Mahlzeiten eingehalten, kann dies zu einer Verbesserung der Schlafqualität führen. Eine Anpassung und Einhaltung von Routinen mit eventuellen Abendritualen – eine Tasse Tee, ein gutes Buch oder dieselbe Bettgehzeit kann zu einer leichteren Gewöhnung an die Zeitumstellung führen. Hilfreich kann sein, bereits einige Tage vorher, um 10 bis 30 min den Schlafrhythmus zu verändern, vor allem bei Kindern.