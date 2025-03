Jährlicher Mini-Jetlag: Wem die Zeitumstellung besonders zu schaffen macht

Mehr Schlaganfälle, Herzinfarkte und Unfälle in den ersten drei Tagen

Studien zeigen etwa, dass Herz-Kreislauf-Ereignisse wie Schlaganfälle und Herzinfarkte in den ersten drei Tagen nach der Umstellung leicht ansteigen, auch das Unfallrisiko im Straßenverkehr ist erhöht. Ursache dafür ist, dass sich der menschliche Köper am Tageslicht, an Schlaf- und Essenszeiten orientiert und Zeit braucht, um sich an veränderte Abläufe anzupassen. Besonders deutlich könnten sich die Auswirkungen der Zeitumstellung bei Abendmenschen zeigen, sogenannten „Eulen“. Die Chronotypen, ob wir also eher ein Tag- oder ein Nachtmensch sind, bestimmen den Takt unserer inneren Uhr. Dieser Rhythmus definiert etwa, wie leicht frühes Aufstehen fällt, ob man in der Arbeit eher vormittags oder abends leistungsfähig ist.

Ob Morgenmenschen, die „Lerchen“, schneller mit der Umstellung auf die Sommerzeit klarkommen und Spättypen größere Schwierigkeiten haben, sei zwar wahrscheinlich so, Daten gibt es dazu aber nicht. „Das ist bisher wenig untersucht, aber Spättypen sind insofern mehr betroffen, als sie ohnehin schon in ihrem Rhythmus verschoben sind und dann noch eine Stunde früher aufstehen müssen“, meint Heidbreder. Eulen neigen ohnehin dazu, abends länger wach zu bleiben und morgens schlecht aus dem Bett zu kommen. Die „fehlende“ Stunde der Sommerzeit kann das verschärfen, da die frühe Arbeits- oder Schulzeit noch stärker mit dem natürlichen Schlafbedürfnis kollidiert.

Das kann sich negativ auf die Leistungsfähigkeit, Stimmung und Gesundheit auswirken. „Morgenmenschen tun sich sehr wahrscheinlich mit der Zeitumstellung leichter. Kinder und Jugendliche, die Frühtypen sind, können unabhängig von der Zeitumstellung bessere Leistungen in der Schule bringen als jene, die Abendmenschen sind“, so Heidbreder.