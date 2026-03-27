Zeitumstellung: 9 Fragen zur Sommerzeit – ehrlich beantwortet

Zweimal im Jahr drehen wir an der Uhr und tun so, als wäre das ein logistisches Detail. Der Körper ist da weniger kooperativ. Was die Zeitumstellung wirklich mit Schlaf, Stimmung und Leistungsfähigkeit macht – und weshalb Chronobiologen die Sommerzeit ungefähr so sympathisch finden wie einen Zoom-Call im Morgengrauen.

Ist die Zeitumstellung wirklich so schlimm – oder jammern wir gern im Kollektiv?

Weder noch. Die Umstellung auf die Sommerzeit ist nicht das Ende der Zivilisation, aber auch kein harmloser Kalenderscherz. Eine 2025 in Sleep Medicine Reviews erschienene Übersichtsarbeit beschreibt ungünstige Effekte auf Schlafdauer, Schlafqualität und Tagesmüdigkeit.

Warum machen Chronobiologen aus dem „Mini-Jetlag“ so ein Theater?

Weil unser Körper keine Bahnhofsuhr ist. Chronobiologisch geht es nicht nur um 60 Minuten weniger Schlaf, sondern um verschobenes Timing: Licht, Melatonin, Schlafdruck, Wachheit und soziale Anforderungen passen plötzlich schlechter zusammen. Das Problem ist also nicht die eine Stunde, sondern dass der Tag biologisch ein Stück zu früh startet.

Warum trifft die Umstellung nicht jeden gleich?

Weil Menschen unterschiedliche Chronotypen haben. Manche sind biologisch früh ausgeschlafene Lerchen, andere nachtaktive Eulen. Die Literatur zeigt, dass vor allem Abendtypen nach der Frühjahrsumstellung stärker unter Schlafproblemen und Schläfrigkeit leiden. Der Mythos „Man stellt sich eh schnell um“ stimmt nicht für alle. Viele merken die Umstellung weniger, funktionieren aber trotzdem ein paar Tage schlechter.

Und wie ist das mit dem sozialen Alltags-Jetlag?

Das ist einer jener Begriffe, die klingen, als hätte sie sich die Wellness-Industrie bei Kräutertee ausgedacht, aber er ist wissenschaftlich untermauert. Gemeint ist die Diskrepanz zwischen biologischer Uhr und dem sozialem Fahrplan: unter der Woche früh raus, am Wochenende später schlafen und aufstehen. Es gibt Zusammenhänge zwischen sozialem Jetlag und ungünstigeren mentalen Gesundheitsoutcomes.